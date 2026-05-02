[헤럴드경제=이명수 기자] 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(arirang)’ 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 6주 연속 톱50에 들었다.

뉴시스에 따르면, 1일(이하 현지시간) 오피셜 차트에서 방탄소년단 ‘스윔’은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(1~7일) 41위를 차지했다. 해당 곡은 45 전 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다.

오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.

5주 전 오피셜 앨범차트 정상에 올랐던 ‘아리랑’은 이번 주 17위를 차지했다. 6주 연속 톱20이다. 방탄소년단은 ‘아리랑’으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’이 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주와 같은 36위를 차지했다. 해당 차트에 45주째 머물렀다.

‘K-팝 최대 기획사’ 하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 신곡 ‘핑키 업(PINKY UP)’은 오피셜 싱글 톱100 42위다. 3주 연속 차트인했다.

이들이 미국 대형 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’에서 선보인 곡 중 하나인 ‘터치’는 오피셜 싱글 톱100에 지난 주 88위로 처음 차트인한 데 이어 이번 주엔 6계단 올라 82위를 차지했다. 이에 따라 캣츠아이는 이번 주도 해당 차트에 2곡을 동시에 올렸다.

캣츠아이가 오피셜 싱글 톱100에 진입한 건 이번이 다섯 번째다. 앞서 캣츠아이는 대표곡들인 ‘날리’(최고 순위 52위), ‘가브리엘라’(최고 순위 38위), ‘인터넷 걸(Internet Girl)’(최고순위 24위) 등의 곡들을 해당 차트에 올렸다.