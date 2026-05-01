[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 6·3 지방선거를 한 달여 앞둔 1일 경남지사 선거에 나선 여야 후보들이 노동절을 맞아 일제히 노동 공약을 발표하며 표심 잡기에 나섰다.

김경수 더불어민주당 후보는 이날 ‘노동 대전환 3대 패키지’ 공약을 내걸었다. 실질 소득과 삶의 질 보장, 고용 안정과 안전한 일터, 노동 위상 강화를 핵심 축으로 삼았다.

김 후보는 경남형 공정수당 도입과 생활임금 적용 범위 확대, 플랫폼·프리랜서 노동자를 위한 상병수당 신설을 약속했다. 또한 노사정이 참여하는 상생 전환협약을 추진하고, 도지사가 직접 참여하는 노정 교섭을 정례화해 노동 환경을 근본적으로 개선하겠다는 구상이다.

김 후보는 “노동을 비용이 아니라 경남의 미래로 보겠다”며 “일하는 모든 사람이 존중받는 구조를 만들겠다”고 강조했다.

박완수 국민의힘 후보는 이날 노동자 출신임을 강조하며 노동 가치 존중을 역설했다. 박 후보는 입장문을 통해 마산공고 졸업 후 마산수출자유지역 생산 현장에서 근무했던 이력을 언급하며 노동계와의 유대감을 드러냈다.

박 후보는 “경남의 토대는 노동자의 성실과 기술력에서 비롯됐다”며 “노동자 예우에 소홀함이 없도록 하겠다”고 말했다.

앞서 박 후보는 지난달 29일 노동 분야 6대 공약을 발표했다. 주요 내용은 직장주택조합 활성화, ‘1000원의 아침 식사’ 확대, 노동자 쉼터 및 휴게시설 개선, 플랫폼 노동자 산재보험료 지원, 아빠 육아휴직 장려금 지급 등이다.