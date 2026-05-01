가족과 함께하는 실내 나비 날리기…어린이 생태 교육 현장 ‘주목’

[헤럴드경제(함평)=김경민기자]지역츅제의 성공사례의 대명사인 함평나비축제가 인기몰이에 들어갔다.1일 함평군에 따르면 함평나비대축제가 열리는 엑스포공원 나비곤충생태관에서 가족들이 함께 나비를 직접 날리며 자연의 생동감을 느낄 수 있는 생태 교육 체험 프로그램을 운영한다.

함평군 관계자는 “제28회 나비대축제 기간 엑스포공원 나비곤충생태관에서 가족 단위 관람객을 위한 ‘가족과 함께하는 실내 나비 날리기’ 체험 프로그램을 운영한다”고 밝혔다.

이번 프로그램은 가족이 함께 나비의 살아생동하는 자연의 세계를 만끽하고 직접 체감할 수 있는 현장 교육의 장으로 마련됐다.

프로그램은 축제 기간 엑스포공원 나비곤충생태관에서 매일 오전 10시와 오후 2시, 하루 두 차례 진행된다. 현장을 방문한 가족 관람객에게는 체험용 나비가 선착순으로 지급된다. 부모와 아이가 함께 나비를 가까이서 관찰하고 날려 보내는 생생한 경험을 제공한다.

특히, 이번 체험은 올해 축제의 대표 나비인 ‘긴꼬리제비나비’와 군 대표 나비인 ‘호랑나비’ 등 화려한 색상의 나비를 가까이에서 관찰할 수 있어 어린이를 포함한 가족 단위 관람객의 주목을 받고 있다.

나비곤충생태관은 어린이에게는 책에서만 보던 나비의 생생한 모습을 관찰하며 자연에 대한 호기심을 키우는 ‘살아있는 교육의 장’을, 부모들에게는 자녀와 함께 특별한 추억을 쌓는 유익한 시간을 제공한다.

함평군 관계자는 “실내 나비 날리기 행사가 이전의 보지 못했던 광경으로 아이들에게 나비의 생동감 느끼며 자연과 친숙해지는 소중한 기회를 선사할 것”이라며 “꽃향기 가득한 함평에서 아이와 함께 즐거운 생태 체험의 시간을 가지시길 바란다”고 말했다.