명작들과의 새로운 만남…예습용 재주행 추천作 ‘프린세스’ 등 ‘악프입’ 주역들의 풋풋한 모습 ‘해리포터’ TV시리즈로 새로운 10년 대장정

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘악마’라 불리는 패션 매거진 ‘런웨이’의 편집장 미란다(메릴 스트립 분)와 그의 밑에서 고군분투하며 눈부신 ‘성장’ 서사를 썼던 저널리스트 지망생 ‘앤디’(앤 해서웨이 분)가 20년 만에 ‘악마는 프라다를 입는다 2’로 돌아왔다. 전 세계 팬들의 꿈 많은 성장기를 함께한 ‘해리 포터’는 소설과 영화에 이어 HBO 오리지널 시리즈로 하반기 시청자들을 찾는다.

반가운 ‘레전드’들의 귀환 소식이 잇따르는 가운데, 연휴를 더욱 풍성하게 만들어 줄 ‘명작 맞이’ 재주행·‘연휴 순삭’ 정주행 리스트를 준비했다.

그때 그 ‘미란다’와 ‘앤디’는 어땠나…주요 캐스팅 대표작 다시 보기

‘악마는 프라다를 입는다 2’의 개봉을 맞아 영화 주역들의 풋풋한 과거를 엿볼 수 있는 작품들이 시청자들을 기다린다.

가장 먼저 ‘악프입 2’ 관람 전 필수 시청 코스인 2016년 개봉작 ‘악마는 프라다를 입는다’다. 마돈나의 보그(Vogue) 위에 펼쳐지는 화려한 패션계의 모습과 그 안에서 고군분투하는 ‘미란다’와 ‘앤디’의 관계성을 통해 진정한 성공에 대한 메시지를 전하며 전 세계적 사랑을 받았던 작품이다. TV시리즈 ‘섹스 앤 더 시티’를 연출한 데이비드 프랭클 감독의 작품으로, 시대의 ‘아이콘’을 탄생시킨 감독의 연출력을 따라가는 것도 또 하나의 관전 포인트다.

앤 해서웨이의 ‘리즈‘ 시절을 만나볼 수 있는 영화 ‘프린세스 다이어리’도 있다. 평범한 고등학생이었던 ‘미아’(앤 해서웨이 분)가 오랜 시간 연락이 끊겼던 할머니(줄리 앤드류스 분)를 통해 자신이 제노비아 왕위를 이어갈 공주였단 사실을 깨닫게 되며 벌어지는 이야기를 담았다. 이어 ‘프린세스 다이어리 2’는 꿈 많은 새내기 공주 ‘미아’가 여왕이 되기 위해 결혼이라는 숙제를 눈앞에 두고 벌어지는 이야기로 이어진다.

‘악프입’에서 없어서는 안 될 또 다른 주역들, 에밀리 블런트와 스탠리 투치의 작품들도 좋은 선택지다. ‘메리 포핀스’는 엄마와 아내를 잃은 ‘마이클’(벤 위쇼 분)과 세 아이에게 다시 돌아온 ‘메리 포핀스’(에밀리 블런트 분)가 마법 같은 황홀한 경험으로 행복을 선사하는 뮤지컬 영화로, 온 가족이 연휴에 함께 보기 좋은 작품이다. ‘콘클라베’, ‘킹스맨: 퍼스트 에이전트’ 등에서도 열연을 보여 준 스탠리 투치는 다큐멘터리 시리즈 ‘투치 인 이탈리아’로 시청자들의 연휴를 책임진다. 스탠리 투지가 이탈리아 곳곳을 여행하며 음식과 문화, 사람의 이야기를 깊이 있게 탐구하는 다큐멘터리로, 에미상 노미네이트 작품이기도 하다. 모든 작품들은 디즈니플러스를 통해 만나볼 수 있다.

마법학교에 입학한 소년의 모험과 성장…다시 봐도 설레는 ‘해리 포터’

부모님을 일찍 여의고 불우한 유년기를 보낸 ‘해리’(다니엘 래드클리프 분)는 어느 날 우연한 사건으로 자신이 마법사임을 깨닫고 호그와트 마법학교에 입학한다. 킹스크로스역 9와 3/4 승강장을 지나 마법 세계에 발을 들인 ‘해리’는 ‘론’(루퍼트 그린트 분)과 ‘헤르미온느’(엠마 왓슨 분)를 만나 우정과 모험의 첫 페이지를 연다.

마법사의 돌, 비밀의 방, 아즈카반의 죄수, 트리위저드 대회까지 해가 거듭될수록 호그와트의 신비로운 세계는 점점 더 깊어지고, ‘볼드모트’의 귀환과 그를 믿지 않는 마법 사회, 호그와트를 뒤흔드는 마법부의 통제, ‘덤블도어’의 군대, 그리고 ‘볼드모트’의 영혼이 담긴 호크룩스를 찾아 나서는 ‘해리’와 친구들의 위험한 여정이 이어진다.

전 세계 관객들이 스크린을 통해 처음 ‘해리 포터와 마법사의 돌’의 마법을 만난 지 25주년이 되는 올해, 새로운 ‘해리 포터’가 차세대 캐스트와 함께 10년에 걸친 대장정을 시작한다. 첫 시작은 올 하반기 쿠팡플레이를 통해 국내 독점 공개되는 HBO 오리지널 시리즈 ‘해리 포터와 마법사의 돌’이다. 새로운 여정의 시작에 앞서, 연휴 기간 영화 ‘해리 포터’ 시리즈 정주행에 도전해 보는 것은 어떨까.

‘연휴 삭제용’ 예측 불가 미스터리와 스릴러 시리즈

티빙 Apple TV 브랜드관을 통해 만나볼 수 있는 ‘위도우스 베이의 저주’는 침체된 섬 ‘위도우스 베이’를 되살리기 위해 관광지 개발에 나선 시장 톰 로프티스(매튜 리스 분)가 섬의 저주와 마주하게 되면서 벌어지는 이야기를 담은 코미디 스릴러다. 평온하지만 와이파이와 전화도 제대로 닿지 않는 외딴섬 위도우스 베이. 미신을 믿는 주민들 사이에서 관광객 유치에 성공한 톰은 곧 잊혔던 저주가 되살아나는 기이한 사건들과 맞닥뜨린다. 공동체를 지키려는 주인공의 분투와 섬을 뒤흔드는 예측 불가 사건들이 만들어내는 블랙 코미디와 서스펜스를 넘나드는 재미가 기대 이상의 몰입감을 안긴다.

넷플릭스에는 A.J 퀸넬의 소설을 바탕으로 한 시리즈 ‘맨 온 파이어’가 시청자들을 맞는다. 과거의 트라우마에 시달리며 적들에게 쫓기는 특수 부대 출신의 남자 ‘존 크리시’가 한 십 대 소녀를 살리기 위해 다시 치열한 싸움에 나서는 이야기를 담고 있다. 한때 뛰어난 능력과 기술을 자랑하는 특수 부대 용병으로 극한의 상황에서 살아남았으나 심각한 외상 후 스트레스 장애(PTSD)에 시달리고 있는 존 크리시. 그는 이러한 내면의 고통과 상처를 극복하기 위해 거칠었던 과거를 뒤로 하고 구원의 길을 택한다.

그러던 중, 친한 친구의 딸이 납치되고, 그는 다시 치열한 싸움을 시작한다. 과연, 존은 과거의 실력을 되찾고 소녀를 구할 수 있을까? ‘맨 온 파이어’다.