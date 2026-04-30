30일 서 구청장 선거사무소에서 지지선언식 개최...“서 구청장은 무도한 민주당에 맞설 마지막 보루” 전날 강감창 전 서울시의원에 이어 ‘원팀’ 이뤄

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 송파구청장 경선 후보였던 최윤석 전 대통령비서실 행정관이 국민의힘 송파구청장 후보로 확정된 서강석 현 송파구청장 지지를 선언했다.

최 전 행정관은 30일 서울 송파구 송파동 서 구청장 선거사무소에서 열린 지지선언식에서 “서강석 구청장이 재선에 성공하시면 지역 현안도 잘 해결하실 거고, 무도한 민주당 정부에 맞설 마지막 보루가 될 것”이라며 “송파에서 이기면 서울시장 선거도 이길 수 있다. 서 구청장을 꼭 당선시켜달라”고 밝혔다.

최 전 행정관은 이날 지지선언식에 참석한 서 구청장 지지자들에게 “우리 지지자들이 투표장에 나가면 반드시 이길 수 있다”며 “6·3송파구청장 선거날 양손에 한 분씩 모시고 꼭 투표해달라”고 당부했다.

전날 국민의힘 송파구청장 후보 경선에 참여했던 강감창 전 서울시의원이 서 구청장 지지를 선언한 데 이어 최 전 행정관까지 서 구청장과 ‘원팀’을 이루며 송파지역에서 서 구청장의 지지 분위기가 달아오르고 있다.

서 구청장은 “어제 강감창 전 시의원에 이어, 오늘 최윤석 전 행정관까지 저에 대한 지지 의사를 밝혀주셔서 천군만마를 얻은 기분”이라며 “두 분과 진정한 원팀을 이뤄 6·3송파구청장선거에서 반드시 승리해 송파를 명품도시로 완성하겠다”고 말했다.