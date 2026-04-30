[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 AI융합전문인력양성사업단은 경북도청 공무원을 대상으로 지난 27일부터 28일까지 양일간 ‘생성형 AI 도구 활용 이론 및 영상 제작 교육’을 운영했다.

이번 교육은 AI 전환 시대에 대응해 공공 분야에서 요구되는 생성형 AI 활용 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육 과정은 생성형 AI 기술 개념 및 활용 사례, 공공 홍보 콘텐츠 기획, 스토리 구성, AI 기반 영상·이미지 제작 실습, 영상 편집 등으로 구성돼 콘텐츠 기획부터 제작까지 전 과정을 아우르는 실습 중심 프로그램으로 진행됐다.

특히 행정 홍보에 적합한 콘텐츠 구성 전략과 전달력 강화 방안을 함께 다루며 실질적인 활용 능력 향상에 초점을 맞췄다.

참가 공무원들은 다양한 AI 도구를 활용해 지역 특성과 정책 메시지를 반영한 영상·이미지 콘텐츠를 직접 제작했으며 이를 통해 정책 홍보 및 디지털 행정 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다.

김현우 산학부총장은 “공공 분야에서도 생성형 AI 활용 능력은 필수 역량”이라며 “현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

이어 우동경 AI융합전문인력양성사업단장은 “생성형 AI는 행정 서비스와 정책 홍보 방식의 핵심 도구”라며 “이번 교육이 공무원들의 실무 활용과 지역 맞춤형 콘텐츠 제작 역량 강화로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.