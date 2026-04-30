총사업비 증액 판정으로 사업 정상화 최첨단 대심도 터널 공법 집약

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 ‘수도권 광역급행철도 C노선 민간투자사업(GTX-C)’에 본격적으로 착수한다고 30일 밝혔다. GTX-C노선이 개통될 경우 덕정에서 삼성역, 수원에서 삼성역까지 20분대로 주파가 가능해, 수도권 도심 출퇴근 시간이 30분 내로 대폭 줄어들 전망이다.

현대건설의 현장 작업 돌입은 지난 1일 대한상사중재원이 GTX-C 총사업비 일부 증액을 결정하면서 사업 정상화의 기반이 마련된 데 따른 것이다. 현대건설은 조속한 사업 추진을 위해 이날부터 GTX-C 현장에 지장물 이설, 펜스 설치를 위한 인력과 장비를 투입하는 등 현장 작업에 돌입했다.

연내에 재원 조달을 마무리 지은 후, 본공사를 추진해 사업을 신속히 정상궤도에 올린다는 방침이다.

GTX-C는 경기도 양주시 덕정역을 출발해 청량리, 삼성역을 지나 경기도 수원역을 잇는 총연장 86.46km의 광역급행철도를 건설하는 공사다. 현대건설은 16개 건설사가 참여하는 이 프로젝트의 주간사로 6개 공구 중 1·3·4공구의 시공을 담당한다.

GTX는 지하 40m 이하 대심도 공간에 직선화된 선로를 구축해 지하철 대비 3~4배 빠른 속도를 구현한다. 이 가운데서도 GTX-C는 수도권을 남북으로 빠르게 연결하기 위해 한강과 업무 핵심 지역을 관통한다. 이동효율을 고려해 정거장 14개소를 기존 지하철로 갈아탈 수 있는 환승역 중심으로 설계하는 등 공사 난이도가 매우 높은 노선으로 꼽히고 있다.

현대건설은 까다로운 공정이 포함된 만큼 대심도 터널 공사의 안전성, 기존 인프라 간섭 문제, 지하 공간 내 개방감 극대화 및 최적의 환승 편의 등을 설계단계부터 신경 써왔다. 다년간 쌓은 시공 경험과 고밀도 지반조사 등을 통해 도심지 공사의 신뢰를 높이는 한편 다양한 첨단 기계식 터널 굴착 공법을 맞춤형으로 적용해 공사의 안전과 효율을 극대할 계획이다. 로드헤더 굴착속도 예측모델 등 현대건설이 국내 최초로 개발한 스마트건설 기술도 총망라한다.

현대건설 관계자는 “정부 및 유관 기관들과의 긴밀한 협조를 통해 GTX-C를 적기에 개통할 수 있도록 만전을 기하겠다”며 “현대건설은 보유한 기술과 노하우를 총동원해 수도권 시민들의 출퇴근 부담 해소는 물론 지역 균등 발전에 보탬이 되는 명품 철도를 완공하겠다”고 말했다.