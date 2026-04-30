금융위·중기부 등과 업무협약 체결 벤처·스타트업 성장 지원 참여 8000억 민간 벤처모펀드 조성 등 정부, 세액공제 확대 등 인센티브

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회와 중소벤처기업부는 30일 서울 강남구 팁스타운에서 생산적 금융 대전환, 벤처투자 활성화, 모두의 창업 프로젝트를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 5대 금융그룹의 자본과 역량을 벤처·스타트업 생태계와 연결해 생산적 금융 전환을 가속하고 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있는 국가창업시대 도약을 앞당기기 위해 마련됐다.

협약식에는 이억원 금융위원장, 한성숙 중기부 장관을 비롯해 양종희 KB금융·진옥동 신한금융·함영주 하나금융·임종룡 우리금융·이찬우 NH농협금융 회장과 한국벤처투자, 기술보증기금 등 6개 유관기관장이 참석했다.

우선 5대 금융은 벤처투자 시장의 민간 활력을 높이기 위해 올해 4000억원을 시작으로 2029년까지 총 8000억원 규모의 민간 벤처모펀드를 조성한다. 특히 하나금융은 올해부터 1000억원씩 총 4000억원을 출자할 계획이다. 정부는 세액공제 확대 등 인센티브를 통해 민간의 적극적인 참여를 뒷받침한다.

또한 5대 금융은 모태펀드 등 정책펀드에 대한 출자와 협업을 강화해 나갈 예정이다. 하나·KB·신한·우리는 모태펀드와 공동으로 총 1000억원 규모의 LP(출자자)성장펀드를 조성하고 하나·NH농협은 총 200억원 규모로 지역성장펀드 출자에 참여한다.

모태펀드를 통해 투자받은 유망 혁신기업이 유니콘으로 도약할 수 있도록 5대 금융이 보유한 해외 법인과 글로벌 네트워크를 활용하여 기업설명회(IR)와 후속 투자, 기업공개(IPO), 해외 진출 등을 연계 지원하기로 했다.

아울러 5대 금융은 중기부가 추진하는 모두의 창업 프로젝트에 공동 참여한다. 5대 금융은 200억원을 특별 출연하고 이를 토대로 기보는 기술 트랙 지역 오디션 진출자들이 활용할 수 있는 1500억원 규모의 협약보증을 신설한다. 특히 예비 창업가가 겪는 자금 부담을 완화하기 위해 출연 재원 일부를 보증료 경감에 활용해 보증료를 전액 감면하고 보증 비율도 기존 85%에서 100% 수준으로 상향한다.

모두의 창업 로컬 트랙의 지역 오디션 진출자 또한 기조성된 기업가형 소상공인 육성 협약보증(1000억원·국민은행)을 통해 유동성을 공급한다. 전국 오디션 진출자에게는 추가 인센티브를 제공한다.

금융지주 전문가를 활용한 금융 멘토링 지원, 은행권 자체 멘토링 및 엑셀러레이팅 프로그램 후속 지원, 계열 벤처캐피탈(VC) 협력 등 금융 분야 성장 자원을 연계하고 은행 애플리케이션을 통한 홍보도 진행한다.

금융위와 중기부는 벤처생태계 활성화와 생산적 금융 대전환을 위해 긴밀히 협력할 계획이다. 이를 위해 ▷정책펀드 운용 ▷첨단산업·혁신기업 성장 지원 ▷유망기업 발굴 등에 대한 유기적 협력체계를 구축하기로 했다. 지역 성장동력 발굴·육성에 대한 정책적 협력도 강화해 나갈 계획이다.

이 위원장은 “창업가·벤처기업·첨단전략산업 영위기업이 필요한 시점에 필요한 자금을 확보할 수 있도록 하는 것이 생산적금융”이라며 “창업·벤처·성장 생태계가 더욱 활성화되기를 기대한다”고 했다.

한성숙 장관은 “이번 협약은 단순한 협력 선언이 아니라 시대적 과제를 성공시키기 위해 창업·벤처 생태계와 5대 금융의 전문성과 자원을 연결하는 시작점이 될 것”이라며 강조했다.