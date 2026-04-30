[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]‘슬세권’은 슬리퍼와 세권의 합성어다. 슬리퍼 차림과 같은 편안한 복장으로 카페, 편의점, 병원, 도서관, 마트 등 일상에 필요한 편의시설을 걸어서 누릴 수 있는 동네를 의미하는 신조어로 유행한다.

수원시가 경기도에서 가장 살기 편한 ‘슬세권 명당’이라는 분석 결과가 나왔다. 용인이라는 오래된 명당공식이 깨졌다.

경기연구원이 발표한 ‘슬세권 분석 보고서’에 따르면 수원시의 ‘슬세권 양호 지역(명당+보통)’ 비율은 83.1%로 경기도 31개 시군 중 가장 높았다. 경기도 전체 평균은 30.4%였다.

슬세권 완성 4가지 필수 시설은 ▷편의점·마켓, 카페·베이커리, 음식점 등 기초상업 시설 ▷세탁소·잡화점 등 삶의 질을 유지하기 위한 생활지원 시설▷의원(내과·소아청소년과 등), 약국 등 필수의료 시설 ▷슬세권 완성을 위한 필수 영역인 공공여가 시설(공원 등)이다.

경기연구원은 경기도 전역을 ‘500m*500m’ 크기의 네모 격자 4만 2000개로 나눠 슬세권 지수를 분석했다. 각각 격자 안에 들어있는 4대 필수 시설(기초상업, 생활지원, 필수의료, 공공여가)의 총수를 파악하고, 인구가 존재하는 격자만을 대상으로 슬세권 지수를 산정했다.

수원시 유효 격자수 391개 중 ‘명당’(지수 60이 상)은 63개, ‘보통’(10~60)은 262개에 달했다. 슬세권 명당 격자 개수는 2위보다 24개 많았다.

슬세권 지수가 높은 ‘명당’ 지역의 전월세 거래 발생 비율은 88.5%로 취약 지역(5.5%)보다 16배 높았다.