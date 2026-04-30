[헤럴드경제=나은정 기자] 30일 오전 10시 30분쯤 경기 의왕시 내손동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 불이 나 2명이 숨지고 6명이 다쳤다.

소방당국에 따르면 이날 불이 난 세대의 거주자인 60대 남성 A씨가 추락해 그 자리에서 숨졌다. 약 2시간 뒤 해당 세대 내에서 아내인 50대 B씨도 숨진 채 발견됐다.

주민 6명은 연기를 마시는 등 경상을 입어 인근 병원에서 치료를 받고 있다.

A씨는 당초 대피하는 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌으나, 119 최초 신고 당시 “아파트 상층부에서 불이 났고 사람이 추락했다”는 내용이 접수된 점 등을 고려할 때 화재 초기 또는 직전에 추락한 것으로 추정된다.

현장에서는 A씨가 남긴 것으로 추정되는 유서가 발견됐다. 유서에는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적힌 것으로 전해졌다.

소방당국은 화재 신고를 접수한 뒤 오전 10시 45분께 대응 1단계를 발령하고, 펌프차 등 장비 30여 대와 소방관 등 110여 명을 투입해 진화작업을 벌였다. 이후 오전 11시 21분쯤 큰 불길을 잡고, 화재 발생 약 2시간 만인 오후 12시 35분 불을 완전히 껐다.

해당 아파트는 지상 20층, 지하 1층 규모로 78세대가 거주 중인 것으로 확인됐다.

경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 구체적인 피해 규모와 화재 원인, 숨진 부부의 사망 및 추락 경위를 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “방화 가능성 등 여러 추측이 있으나 현재까지 확인된 사실은 없다”며 “모든 가능성을 열어두고 수사를 진행 중”이라고 밝혔다.