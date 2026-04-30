초·중학생 171명 대상 서울대 연계 멘토링 ‘꿈꾸는 나의 미래’ 성료 프로그램 만족도 98% 이상, 청소년 진로 설계에 실질적 도움 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(권한대행 배형우)는 서울대와 연계해 지역 내 청소년들에게 진로 탐색을 돕는 멘토링 사업을 추진한다.

주요 프로그램은 ▷꿈꾸는 나의 미래 ▷찾아가는 대학 ▷대학전공 심화 탐구 3가지다.

‘꿈꾸는 나의 미래’는 초·중학생을 대상으로 교수진 특강과 재학생 멘토링을 통해 단계별 진로 설계를 돕는다. ‘찾아가는 대학’은 중학생을 대상으로 정규 교과과정에서 다루기 힘든 체험·실습 위주의 교육을 제공한다. ‘대학전공 심화 탐구’는 고등학생이 서울대 캠퍼스에서 직접 대면 수업에 참여해 전공을 탐색하는 과정이다.

중구는 그 일환으로 지난 11일과 18일 양일간 서울대 관악캠퍼스에서 초·중학생 171명을 대상으로 ‘꿈꾸는 나의 미래’ 프로그램을 진행했다. 중등부는 서울대 교수진 특강과 전공 탐색 강의를 수강했으며, 초등부는 진로 강의와 전공 탐색 멘토링 등 체험 활동 위주로 참여했다.

가장 큰 호응을 얻은 것은 재학생 멘토와 미션을 수행하는 캠퍼스 투어였다. 설문조사에서도 참여 학생의 98%가 ‘프로그램 전반에 만족한다’고 답했으며, 특히 대학생 멘토링 만족도는 99%에 달했다. 재학생과의 교류가 청소년들의 진로 설계에 실질적인 도움을 준 것이다.

중구는 그동안 서울대와 멘토링 프로그램을 연계 운영하며 교육 협력을 지속해 왔다. 2023년부터는 ‘꿈꾸는 나의 미래’와 ‘찾아가는 대학’을 새로 도입해 진로 교육의 대상을 기존 고등학생에서 초·중학생까지 넓혔다. 그 결과 최근 3년간 멘토링 프로그램에 참여한 학생은 총 1641명에 이른다.

구는 올해 하반기에도 진로 교육을 이어가며 초·중·고를 아우르는 지원 체계를 강화한다. 오는 9월 ‘대학전공 심화 탐구’, 11월 ‘찾아가는 대학’을 순차적으로 진행해 관내 청소년들의 주도적인 미래 설계를 뒷받침할 방침이다.