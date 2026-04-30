1분기 매출 3조2091억원·영업이익 2806억원 AI서버·전장용 MLCC 나란히 호조 기판사업 매출 45% 급증 7250억원

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전기가 올 1분기 인공지능(AI)과 전장용 부품 수요 증가에 힘입어 연결 기준 매출이 창사 이래 처음으로 3조원을 넘었다고 30일 밝혔다.

삼성전기의 1분기 매출은 3조2091억원, 영업이익은 2806억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 17%(4705억원), 영업이익은 일회성 비용 714억원 반영에도 불구하고 40%(801억원) 증가했다.

컴포넌트 부문은 AI 서버 관련 매출 성장과 전장용 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급 확대로 1분기 매출이 전년 같은 기간보다 16% 증가한 1조4085억원을 기록했다.

광학솔루션 부문 매출은 같은 기간 5% 증가한 1조756억원으로 집계됐다. IT 제품에 탑재되는 2억화소 카메라와 슬림 폴디드줌 등 고성능 카메라모듈을 본격 양산한 것이 실적 성장으로 이어졌다. 아울러 글로벌 전기차(EV) 및 국내 완성차 고객사 대상 인캐빈(In-Cabin) 카메라 공급 확대도 주효했다.

기판사업을 담당하는 패키지솔루션 부문은 1분기 매출이 전년 동기보다 45% 증가한 7250억원을 기록했다. 글로벌 빅테크 기업 대상으로 AI 가속기·서버 중앙처리장치(CPU)·네트워크용 고부가 기판 공급을 늘리고, 첨단운전자보조시스템(ADAS)·자율주행 등 전장용 기판 공급 확대에 힘입어 고성장세를 보였다.

삼성전기는 2분기에도 글로벌 AI 투자 및 자율주행 확대로 산업·전장용 부품시장은 지속 성장할 것으로 전망했다.

특히 AI 데이터센터 인프라 고도화 및 AI 서버의 전력 사용 증가에 따라 고부가 MLCC, 플립칩 볼 그리드 어레이(FC BGA)의 수요는 여전히 강력할 것으로 예상된다.

삼성전기는 산업용 최선단 MLCC 와 차세대 고다층·대면적 FC BGA를 적기에 공급해 매출을 한층 더 끌어올릴 방침이다. 특히 빅테크 기업의 AI 데이터센터에 들어갈 네트워크용 기판 신제품도 본격 공급할 예정이다.

카메라모듈의 경우 차세대 고화질 폴디드줌 등 고성능 제품을 적기 양산에 대응할 예정이다. 글로벌 전기차 신규 플랫폼 전환에 따라 차세대 전장용 모델도 신규 양산할 방침이다.