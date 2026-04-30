[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당이 김성범 전 해양수산부 차관을 6·3 국회의원 재보궐선거 3호 영입 인사로 발표했다. 위성곤 의원의 제주지사 선거 출마로 공석이 된 제주 서귀포 보궐선거 출마가 예상된다.

정청래 민주당 대표는 30일 국회에서 인재영입식을 열고 “김 전 차관과 면담해 보니 ‘고향사랑상품권 같은 사람’이라는 단어가 생각났다. 서귀포에서 나고 자라 그런지 제주도에 대한 사랑을 많이 느낄 수 있었다”고 말했다.

정 대표는 “제37회 행정고시에 합격해 해양수산부에 입부한 이래 32년 동안 공직 생활을 해수부에서 한 해수부의 인재”라며 “무엇보다도 이재명 정부에서 해수부 차관으로 임명받자마자 전광석화같이 해수부 부산 이전을 추진해 단 20일 만에 부산청사 건물을 확정 짓는 등 뛰어난 업무 능력을 보여 줬다”고 했다.

김 전 차관은 인재영입식 이후 기자들과 만나 출마 배경에 대해 “이재명 정부 국정 철학에 전적으로 동의해 정무적 소임을 받았고 국정 과제 이행을 위해 지난 1년간 최선을 다했다”며 “그런 연속선상에서 민주당과 이재명 정부 성공을 위해 (민주당 후보로 출마를) 결정했다”고 했다.

민주당은 앞서 인재영입 인사로 1호 전태진 변호사, 2호 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을 발표했다. 전은수 전 청와대 대변인은 ‘발탁인재’로 소개됐다. 전 변호사는 울산 남갑 국회의원 보궐선거에, 하 전 수석과 전 전 대변인은 각각 부산 북갑과 충남 아산을 보선에 출마할 전망이다.