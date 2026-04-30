중증장애아 복지시설서 ‘어린이날’ 행사

LG전자가 ‘가정의 달’을 맞아 임직원과 가족, 지역사회가 함께하는 다양한 참여형 행사를 마련했다. 봉사활동부터 가족 초청 프로그램까지 범위를 넓혀 구성원들의 소통과 나눔을 강화한다는 취지다.

LG전자는 최근 서울 강동구에 위치한 중증장애 아동·청소년 복지시설 암사재활원에서 어린이날 맞이 봉사활동을 진행했다. 임직원으로 구성된 ‘라이프스굿’ 봉사단과 대학생 대외활동 프로그램인 ESG 아카데미 참여자들이 함께해 의미를 더했다. 참가자들은 풍선 과자먹기, 물고기 잡기, 보물찾기, 농구, 에어바운스 등 다양한 체험 프로그램을 통해 아이들과 교감하는 시간을 가졌다. 이번 행사에는 임직원들이 사내식당 ‘기부메뉴’를 통해 자발적으로 적립한 기금이 활용됐다. LG전자는 2014년부터 13년째 암사재활원과 인연을 이어오며 봉사활동을 비롯해 가전제품 지원, 교육, 후원 등 다각적인 사회공헌을 지속해 왔다. 이와 함께 5월 한 달간 전국 사업장에서 임직원과 가족을 초청하는 행사도 순차적으로 열린다. 오는 2일에는 경남 창원 로봇랜드를 대관해 LG스마트파크 임직원과 가족 약 7000명을 초청한다.

여의도 LG트윈타워에서는 9일 가족 초청 행사를 열고 약 400명을 초대해 사무공간 투어와 마술쇼, 가족사진 촬영, 우리가족 소원보드 꾸미기 등을 진행한다. 박지영 기자