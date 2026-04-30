[헤럴드경제=문영규 기자] 필리핀의 대표적인 휴양지 보홀에 한국의 독도를 알리는 ‘독도카페’가 4년째 운영중인 가운데, 이곳을 운영하는 부부가 3번째 해외 독도 영웅으로 선정됐다.

서경덕 성신여대 교수는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 필리핀 최대 휴양지 중 하나인 보홀의 알로나 비치에 위치한 ‘독도카페’를 다녀왔다”고 알렸다.

서 교수는 해양수산부 인가 (사)독도사랑운동본부와 함께 ‘고! 독도 히어로’(Go! Dokdo Hero) 프로젝트의 일환으로 이 곳을 방문했다.

이 프로젝트는 해외에서 독도를 알리고 있는 단체나 개인을 직접 찾아가 숨은 영웅들의 이야기를 영상으로 소개하는 캠페인으로, 3호 주인공은 이곳을 4년째 운영 중인 엄상현·박진화 부부다.

1호 주인공은 미국 미네소타대학교 독도 동아리 ‘KID’ 학생들이었다. 2호 주인공은 지난 19년간 독도 영어 사이트를 운영해 온 캐다나인 스티븐 바버(Steven Barber) 씨였다.

서 교수 등은 이번 방문에 한국화 작가 서준범 씨와 동행했다. 서 작가는 카페 내 대형 독도 그림을 그렸다. 독도 히어로 명패와 다양한 자료도 전달됐다.

서 교수는 두 부부가 독도 카페를 열게 된 계기, 운영하면서 가장 힘들었던 점과 보람됐던 일 등을 조만간 영상으로 소개할 예정이다.

그는 “이처럼 해외 곳곳에서 우리의 독도를 세계인들에게 널리 알리고 있는 숨은 영웅들의 역할은 매우 중요하다”며 “여러분들의 관심과 응원이 이들에게 큰 힘이 될 것이니, 필리핀 보홀에 간다면 꼭 한번 들려 보시길 바란다”고 했다.