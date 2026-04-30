강남 UX 스튜디오서 미디어 데이 개최 ‘플레오스 커넥트’ 최초 공개…“SDV 전환 첫 결과물” 직관적 UX 설계·내비 조작 편의성 극대화 AI 에이전트 모델 탑재 및 앱 마켓 적용 “미래 모빌리티 무한한 확장 가능성 선보일 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 29일 서울 강남구 ‘UX 스튜디오 서울’에서 오는 5월 선보일 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’의 미디어 데이를 열고, 개발 콘셉트와 주요 특징, 향후 적용 계획 등을 발표했다.

플레오스 커넥트는 지난해 현대차그룹이 개발자 컨퍼런스인 ‘플레오스 25’를 통해 공개한 연구개발 버전의 양산 모델이다. 직관성, 안전성, 개방성이라는 3대 핵심 가치를 개발철학으로 ▷대화면 디스플레이 ▷슬림 디스플레이 ▷인공지능(AI) 기반 음성 어시스턴트 ‘글레오 AI ▷개방형 앱 마켓 등을 적용해 차량을 스마트 디바이스화 한 것이 특징이다.

▶“차량이 곧 첨단 디바이스”…직관적 설계로 쉽고 안전한 사용 가능

먼저 플레오스 커넥트는 차량 중앙에 배치된 대화면 디스플레이를 통해 차량의 주요 상태 정보를 확인하고, 내비게이션과 다양한 앱 서비스 기반의 편의 기능을 사용할 수 있도록 했다.

대화면 디스플레이는 기능에 따라 크게 두 영역으로 나뉜다. 좌측 ‘주행 정보 화면’은 전통적인 클러스터와 같이 속도, 경고등, 전비·연비 등 주행에 필수적인 정보를 상시 보여주고, 차량의 기능을 단순한 스크린 터치만으로도 작동 및 제어할 수 있도록 해 직관성을 높였다.

우측 ‘앱 화면’은 내비게이션, 미디어 시청, 차량 제어 및 설정, 콘텐츠 이용 등의 기능을 자유롭게 실행하고 탐색할 수 있는 영역이다. 운전자는 앱 화면을 두 개로 분할해 동시에 서로 다른 두 개의 앱을 실행시킬 수 있으며, 앱 화면 전체를 활용해 미디어 콘텐츠를 즐길 수도 있다.

운전석 전방에는 시선의 이동 없이 주행에 필요한 핵심적인 정보를 빠르게 확인할 수 있는 슬림 디스플레이를 배치했다. 운전자는 개인의 선호나 편의에 따라 속도, 미디어, 경로 등의 정보를 자유롭게 조합해 슬림 디스플레이에 노출시킬 수 있다.

또, 대화면 디스플레이의 터치스크린 버튼에만 의존하는 것이 아니라, 주행 시 자주 사용하는 기능의 경우 빠르고 정확한 제어가 가능하도록 핸들 및 대화면 디스플레이 하단에 물리 버튼을 함께 적용했다.

▶누구나 쉽고, 빠르고, 정확하게…플레오스 커넥트 내비게이션, 사용자 편의성↑

내비게이션 사용성도 한층 개선됐다. 우선 기존 내비게이션 빅데이터를 분석해 사용 빈도가 높은 내비게이션 핵심 기능을 중심으로 화면과 메뉴 레이아웃을 재구성했다.

내비게이션 화면에 모듈형 인터페이스를 적용해 기존처럼 고정된 화면이 아닌, 운전자의 편의에 따라 화면을 자유롭게 구성할 수 있도록 했다.

모듈형 인터페이스 덕분에 운전자는 대화면 디스플레이에서 내비게이션과 다른 앱을 동시에 실행시킬 수 있으며, 플로팅 카드 형식으로 화면에 노출되는 전체 경로와 예상 도착 시간, 목적지 등의 중요 정보를 보다 직관적으로 인식할 수 있다.

현대차그룹의 내비게이션은 전국 각지에서 운행 중인 현대차·기아·제네시스 차량으로부터 수집되는 실시간 운행 데이터를 기반으로 하기 때문에 정확하고 빠른 길 안내를 제공한다.

특히, 전체 지도 데이터를 다운받는 방식이 아닌, 내 차 위치 주변이나 목적지로 향하는 경로만 부분적으로 실시간 자동 업데이트 할 수 있는 온라인 내비게이션을 적용해 보다 빠르고 간편하게 최신의 도로 정보를 운전자에게 제공한다.

▶“사투리도 OK” 대화 통해 차량 내 편의 기능 수행…AI 에이전트 활용도 극대화

플레오스 커넥트의 또 다른 특징은 차량 내 AI 에이전트인 글레오 AI가 탑재됐다는 점이다. 글레오 AI는 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 개발돼 사용자의 발화 의도와 대화 맥락, 주행 상황을 종합적으로 이해하고 보다 고도화된 음성 인식 명령을 수행한다.

직전의 대화 이력을 분석해 ‘거기’, ‘이 근처’와 같은 추상적인 표현도 정확히 이해할 수 있고, 완벽하지 않은 문장이나 다양한 지역의 사투리로 말해도 어투의 의도를 파악하고 대화한다.

뿐만 아니라, 동시에 여러 가지를 명령했을 때 이를 인식하고 순차적으로 처리하는 멀티 명령어 수행도 가능하다. 예를 들면, “글레오, 에어컨 끄고, 무드등을 숲속 느낌으로 바꿔주고, 라디오 켜줘.”라고 세 가지 요청을 한 번에 말해도 맥락을 정확히 파악하고 명령을 순차적으로 수행한다.

발화하는 탑승객의 좌석을 인식해 기능을 제어하는 실내 존별 음성 인식도 제공한다. 예를 들어, 뒷좌석에 앉은 승객이 ‘열선 시트 켜줘’와 같이 위치를 정확히 말하지 않아도, 글레오 AI는 뒷좌석 마이크를 통해 발화자의 위치를 감지, 해당 좌석의 열선 시트를 켜준다.

▶‘앱 마켓’ 통한 외부 서비스 확장…이동 경험 고도화

플레오스 커넥트는 개방형 앱 생태계 ‘앱 마켓’을 적용했다. 앱 마켓은 차량 제조사가 출고 당시 제공하는 기능 외에도 고객이 원하는 외부 서비스 앱을 모아 제공하는 플랫폼이다.

오는 5월부터 플레오스 커넥트가 적용된 차량을 구입한 고객은 차량 전용으로 개발된 ‘네이버 오토’, ‘네이버 지도’를 비롯해 유튜브, 스포티파이, 지니 등 다양한 미디어 콘텐츠 서비스도 스마트폰 연결 없이 차량 안에서 직접 이용할 수 있다.

현대차그룹은 이 같은 앱 마켓 제공 서비스의 확장을 위해 외부 파트너십을 강화하고, 고객의 선호와 트렌드를 반영해 게임, 엔터테인먼트, 차량 관리 등 다양한 앱 서비스를 지속 확대할 계획이다.

이종원 현대차·기아 Feature&CCS사업부 전무는 “플레오스 커넥트는 모바일 친화적으로 구성된 플랫폼에 고도화된 AI 기술을 결합해 고객에게 한 차원 높아진 이동 경험을 제공하는 차세대 인포테인먼트 시스템”이라며 “새롭게 선보이는 글레오 AI, 개방형 앱 마켓 등을 통해 미래 모빌리티의 무한한 확장 가능성을 생생하게 체감할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편, 현대차그룹은 오는 5월 출시 예정인 ‘더 뉴 그랜저’를 기점으로 현대차·기아·제네시스 차량에 플레오스 커넥트를 순차 적용하고, 글로벌 지역으로 확대해 오는 2030년까지 약 2000만 대의 차량에 플레오스 커넥트를 적용할 계획이다.