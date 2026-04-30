을지로 3가 및 세운구역 일대 순회 근로자에 보호구 착용 식별띠 등 전달

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 지난 29일 서울시 중구 세운 구역 일대에서 진행된 ‘건설현장 추락재해 예방 캠페인’에 참여했다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 서울지방고용노동청이 주관한 추락재해 예방 릴레이 캠페인의 일환으로 실시됐다. 권태성 서울지방고용노동청장을 비롯해 서울지방국토관리청 등 유관기관, 인근 현장 시공사 관계자들이 함께했다.

참가자들은 대우건설 수표구역 도시정비형 재개발사업 현장에 집결해 을지로 3가 및 세운구역 일대 6개 현장을 순회했다. 참여자들은 건설현장 추락재해 예방을 위한 현수막과 기술자료집을 시공사에 배포하고, 근로자들에게는 보호구 착용 식별띠와 쿨토시 등을 전달했다. 유관기관과 건설사 관계자들은 전 근로자들이 추락위험에 대한 경각심을 높이고 개인보호구 착용 등 기초 안전수칙 준수 문화가 현장에 정착될 수 있도록 독려했다.

신동혁 대우건설 최고안전책임자(CSO)는 “추락재해는 기본적인 안전수칙 준수만으로도 충분히 예방 가능한 사고”라며 “안전 최우선 원칙은 어떠한 상황에서도 타협할 수 없는 절대적 가치이자 생명선”이라고 강조했다.

한편 대우건설은 현장 근로자의 안전의식 생활화를 위해 ‘안전의 기본은 정리정돈, 사고예방의 시작입니다’를 주제로 2026년 1차 안전 캠페인을 전 현장에서 전개하고 있으며 스마트 안전기술을 기반으로 선제적 예방 체계 구축과 안전관리 역량 고도화를 추진하고 있다.

지난 4월에는 2026년부터 협력회사 선정 시 ‘안전 등급제’ 도입을 발표하고, 최저가 낙찰 방식에서 벗어나 안전등급 우수 협력사에 입찰 가점을 부여하고 기준 미달 시 참여를 제한하고 있다.

대우건설 관계자는 “‘안전 최우선’ 경영 방침 아래 현장 중심의 예방 활동을 한층 강화하고, 선제적 위험관리 체계를 통해 무재해 사업장 구현에 지속적으로 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.