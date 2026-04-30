중동상황 등 경제 불안요인에 따른 고물가 대응 및 민생경제 안정 선제 조치 1인당 월 50만 원까지 5% 할인 구매…골목상권·전통시장 활력 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 5월 4일 오전 9시 ‘금천G밸리사랑상품권’ 20억 원을 발행한다.

금천G밸리사랑상품권은 5% 할인받아 구매할 수 있는 지역사랑상품권이다.

구는 중동 상황 등과 같은 대외 경제 불안 요인에 따른 물가 상승과 소비 위축에 선제적으로 대응, 민생경제 안정을 도모하기 위해 이번 상품권 발행을 추진한다.

특히 지출이 늘어나는 5월 ‘가정의 달’을 맞아 지역주민들의 실질적인 가계 부담을 줄이고 지역 내 소비를 촉진한다는 계획이다.

금천G밸리사랑상품권은 ‘서울페이플러스(서울페이+)’ 전용 앱을 통해 5% 할인된 가격으로 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있다. 상품권 보유 한도는 150만 원이다.

구매한 상품권은 금천구 내 서울페이플러스(서울페이+) 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있다. 유효기간은 상품권 구매일로부터 5년이다.

구는 이번 상품권 발행이 전통시장과 골목형 상점가의 매출 증대로 이어질 수 있도록 홍보를 강화할 계획이다. 특히 생활밀접업종을 중심으로 가맹점 확대를 지속 추진해 주민들의 사용 편의성과 체감 만족도를 동시에 높인다.