소설 ‘이중 하나는 거짓말’, 그림책 ‘듣고 싶은 말’

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 오는 5월부터 ‘노원구 한 책 읽기’ 사업을 시작하며 ‘올해의 한 책’을 선정했다.

올해의 한 책은 소설 분야 김애란 작가의 ‘이중 하나는 거짓말’, 그림책 분야 유진 작가의 ‘듣고 싶은 말’로, 두 작품은 구민들이 직접 후보작을 추천하고 주민투표를 통해 최종 선정됐다.

‘노원구 한 책 읽기’는 개인의 독서 경험을 지역사회가 함께 나누는 ‘사회적 독서’로 확장하기 위해 추진하는 사업이다. 같은 책을 함께 읽고 이야기를 나누며 세대와 이웃을 잇는 독서문화를 조성하는 것이 목표다.

선정된 ‘올해의 한 책’은 5월부터 노원중앙도서관을 포함한 13개 공공·작은도서관에 ‘한 책 보관소’를 운영해 비치한다. 노원구청 1층 로비의 노원책상과 수락휴의 객실에도 각각 비치해 주민들이 쉽게 접할 수 있도록 한다.

올해의 한 책을 함께 읽는 참여 이벤트도 마련했다. 책을 읽은 후 노원구립도서관 홈페이지에 한 줄 평을 남기면 분기별로 추첨을 통해 기념품을 증정한다.

오승록 노원구청장은 “올해의 한 책을 통해 책 읽는 즐거움을 지역 곳곳으로 확산하고, 세대와 이웃을 잇는 독서문화를 만들어가겠다”고 말했다.