5월 6일 오전 10시부터 발행…구매 시 5% 할인, 사용 시 2% 페이백으로 총 7% 혜택 제공 서울페이+앱에서 1인당 월 50만 원까지 구매, 17,710개소에서 사용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 최근 중동 사태 여파로 인한 고유가·고물가로 위축된 소비 심리 회복을 도모하기 위해 ‘관악사랑상품권’을 추가 발행해 민생 경제에 훈풍을 불어넣는다.

구는 오는 5월 6일 오전 10시부터 50억 원 규모의 관악사랑상품권을 발행한다. 이는 하반기에 발행 예정인 상품권 중 일부를 조기 발행한 것으로, 구 관계자는 “국가적 차원의 경제 위기 대응이 이루어지는 특수한 상황인 만큼, 정부 정책 기조에 부합하는 민생 안정 대책의 일환”이라고 설명했다.

이번에 발행되는 상품권은 5% 할인된 금액으로 구매할 수 있고, 상품권 사용액 2%의 페이백 혜택을 제공해 구매자는 최대 7%의 할인 효과를 누릴 수 있다. 페이백 이벤트는 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.

관악사랑상품권은 서울페이+(서울페이플러스) 앱을 통해 모바일 형태로 구매할 수 있다. 상품권은 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있고 보유 한도는 150만 원이다.

지난 2월 4일 130억 원 규모로 발행된 상반기 관악사랑상품권은 구민과 소상공인에게 높은 호응을 얻으며 조기 완판됐다. 상품권을 사용할 수 있는 지역 내 가맹점은 지난 3월 기준 1만7710개소에 달한다.

아울러 구는 중동 정세 불안에 대응해 지난 3월 25일부터 ‘관악구 비상경제 대응 전담반(TF)’를 운영해 전통시장과 대형마트 내 농수축산물 20종과 생필품 10종 등 물가 동향을 상시 모니터링하고 사재기, 매점매석 등 시장 불안 요인을 최소화하고 있다.

특히 공급망 충격이 우려됐던 쓰레기 종량제 봉투의 경우, 비축 물량 확보를 통한 원활한 공급으로 수급 불안 해소에 힘쓰고 있다.

구 관계자는 “이번 관악사랑상품권 발행과 페이백 이벤트를 통해 ‘3고(高) 현상’으로 힘든 시간을 보내고 있는 구민들의 주머니 사정을 살피고, 특히 직접적인 타격을 입은 소상공인의 매출 증대에도 보탬이 되길 바란다”고 말했다.