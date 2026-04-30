[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 대학일자리플러스센터는 지난 14일과 28일 두 차례에 걸쳐 교내 5호관 강당에서 ‘2026 명사초청 진로취업 OPEN특강’을 개최했다.

이번 특강은 각 분야 전문가를 초청해 변화하는 환경 속에서 자기 주도적인 진로 설계와 실질적인 취업 전략을 제시하기 위해 마련됐다.

먼저 14일에는 유튜브 구독자 468만 명의 ‘Allblanc TV’를 운영하는 ㈜올블랑 여주엽 대표(미디어크리에이터학과 교수)가 강사로 나서 소셜미디어와 인공지능(AI)을 활용한 자기 성장 전략을 주제로 강연을 진행했다.

이어 28일에는 배우이자 미디어크리에이터학과 교수인 오지호를 초청해 경험 중심의 진로 특강이 진행됐다.

오지호 교수는 “좋아하고 잘할 수 있는 일을 선택하고 반복과 습관을 통해 실력을 쌓아야 한다”며 “좋아하는 것을 끝까지 파고드는 과정이 자신감과 기회로 이어진다”고 말했다.

두 강연 모두 정형화된 취업 정보 전달을 넘어 개인의 경험과 관점을 바탕으로 한 현실적인 조언을 중심으로 진행되며 학생들의 호응을 얻었다.

박기범 대학일자리플러스센터장은 “앞으로도 다양한 분야 전문가와의 만남을 통해 실질적인 진로 탐색 기회를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.