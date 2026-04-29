한경협 “기업 주도 교육 모델 환영” 실효성 있는 교육 과정 마련 약속

[헤럴드경제=최은지 기자] 경제계가 정부의 ‘청년뉴딜 추진방안’에 대해 일제히 환영의 뜻을 밝히며, 기업 현장 수요를 반영한 인재 양성에 적극 나서기로 했다.

이번 대책이 단순한 정부 주도 사업을 넘어 민간이 설계하고 정부가 지원하는 실효성 있는 협력 모델이 될 것이라는 기대다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 29일 입장문을 통해 “청년뉴딜은 기업이 현장 수요를 반영해 교육을 추진하고 정부가 이를 뒷받침하는 협력 모델”이라며 “취업 준비 청년들에게 실질적인 교육과 일 경험 기회를 제공할 것으로 기대한다”고 평가했다.

한경협은 이어 “청년뉴딜의 성공적인 이행을 위해 기업 교육 프로그램에 대한 정부의 전폭적인 지원이 이뤄지길 바란다”며 경제계 역시 실효성 있는 교육 과정을 마련해 청년들의 사회 진출을 돕겠다고 강조했다.

경제계가 이처럼 적극적인 호응을 보인 배경에는 정부가 발표한 ‘K-뉴딜 아카데미’ 등 민간 주도형 역량 강화 프로그램이 자리 잡고 있다. 정부는 총 8000억원을 투입해 10만명의 청년을 지원할 계획이며, 이 중 대기업이 직접 훈련 과정을 설계·운영하는 ‘K-뉴딜 아카데미’를 통해 1만명의 인재를 양성한다. 현재 삼성, SK, 현대차, LG를 포함한 70여 개 기업이 참여 의사를 밝힌 상태다.

프로그램에 참여하는 기업은 1인 시간당 최대 2만4500원(비수도권 기준)의 지원금을 받게 되며, 청년들에게는 월 최대 50만원의 참여 수당이 지급된다.

또한 정부는 실무 중심의 경력 형성을 위해 공공기관과 민간 유망 기업 인턴십 기회를 2만4000명에게 제공하고, ‘고용24’ 시스템을 통해 이력을 통합 관리하는 등 인프라 조성에도 나선다.

정부는 이번 대책을 통해 일자리 시장에서 이탈해 ‘쉬었음’ 상태에 있는 청년 72만명을 포함한 총 171만명의 미취업 청년들을 체계적으로 발굴·지원할 방침이다.

중위소득 120% 이하 청년에게는 월 60만원씩 최대 6개월간 구직촉진수당을 지원하는 등 구직 포기 청년들의 노동시장 재진입을 유도한다.