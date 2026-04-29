29일 국회 소통관서 기자회견 “보수·진보 진영 논리 구태, 시민만 중요” 총괄선대본부장에 김두관 전 경남지사

[헤럴드경제=한지숙 기자] 6·3 지방선거에 더불어민주당 울산시장 후보로 출마하는 김상욱 국회의원이 29일 의원직을 사퇴하며 선거 레이스에 본격적으로 뛰어들었다.

김 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “오늘 저는 제22대 국회의원직을 사직한다”며 “오직 시민을 위한 통합과 실용으로 울산을 다시 세우겠다”고 밝혔다.

김 의원은 사직 의사를 밝히며 눈물을 훔치기도 했다. 과거 국민의힘 탈당 당시를 언급하며 “저는 배신자가 아니다”라며 “배신자는 국민의 신뢰를 배신한 내란세력과 그 뒤를 받치고 있는 기득권 카르텔”이라고 비판했다.

이어 “제게 보수·진보의 구태적 진영 논리는 중요하지 않다. 오직 시민만이 중요하다”며 “시민의 이익을 위해 시민을 위한 도구인 보수와 진보의 기능을 아울러 함께 쓰겠다”는 포부를 밝혔다.

또 “울산을 열리고 개방되며 공정한 민주 도시로 되돌리겠다”며 “노동 중심 산업 AX(AI 전환)를 선도하겠다”고 말했다.

그러면서 “6월 3일은 울산 시민혁명이 성공하는 날이어야 한다”며 “이를 발판으로 부·울·경(부산·울산·경남) 전체에 민주당의 동남풍을 일으키겠다”고 강조했다.

김 후보의 선거대책위원회 총괄선거대책본부장은 김두관 전 경남도지사가 맡는다.

김 후보는 “김두관 총괄선대본부장은 범민주진영의 여러 주체와 소통의 다리를 놓아주는 역할을 맡을 것”이라며 “울산이 부·울·경 선도도시로서 경남과 부산과의 협업모델을 기획하는 청사진을 함께 그려나갈 것”이라고 말했다.

그는 “거대 조직선거, 세과시, 자리 약속, 이권 약속을 하지 않을 것이라고 약속하며 그 약속을 지켜나갈 것”이라며 “거대 조직 선거는 새로운 기득권의 카르텔의 시작이 될 수 밖에 없어 각별히 경계하겠다. 선거 자체는 수월해도 그 길을 가지 않겠다”고 했다.

이어 “울산의 새로운 창의와 아이디어를 가져올 수 있는 분들을 개방적으로 받아들여 제 부족을 채우겠다. 국민 혈세 낭비를 막기 위해 개인 유세차도 사용하지 않겠다”고 했다.

김 후보는 “울산이 울산에 갇히면 시민 복리는 사라지고 기득권만 강화된다”라며 “울산은 대항해 시대 포르투갈처럼 나아가야 한다. 산업도시의 경계를 넘어 대한민국과 세계를 향해 과감히 나아가야 한다”라고 강조했다.

김 후보는 이날 오후 2시 울산시 선거관리위원회에 울산시장 예비후보 등록을 마쳤다.