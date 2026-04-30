[헤럴드경제=정대한 기자] 이마트는 오는 30일부터 5월 6일까지 수박·참외·자연산 광어 등 제철 먹거리부터 에어컨 등 여름 필수 가전과 용품을 반값에 준비할 수 있는 ‘고래잇 페스타’를 진행한다.

우선 다음 달 3일까지 수박과 참외를 파격적 혜택가에 역대급 물량으로 쏟아낸다. 수박은 한여름 성수기 수준을 뛰어넘는 20만통 물량을 투입해 최대 40% 할인한다. 당도는 11~12 브릭스로 엄선했다. 성주 참외도 올해 최대 규모인 300톤 이상을 준비했다. 6~8개를 직접 골라 9900원에 구매할 수 있다.

다음 달 1~6일에는 자연산 광어를 반값에 선보인다. 신세계포인트 적립 후 행사카드로 결제하면 자연산 광어회·광어필렛을 각각 1만9980원(360g), 4990원(100g)에 구매할 수 있다. 이마트는 행사를 위해 군산·서천·보령 등 서해안 주요 산지에서 60톤 규모의 활어를 확보했다.

활전복·대게·오징어·한우·삼겹살 등 식탁 필수 먹거리도 반값에 준비했다. 고래잇 페스타의 대표 품목인 대게는 다음 달 3일, 단 하루만 신세계포인트 적립 시 50% 할인 혜택을 한정으로 선보인다. 또 냉동 피자·만두·냉면·치즈·시리얼 등 인기 간편식부터 세탁세제·샴푸·치약 등 생필품을 2개 이상 구매하면 50% 할인한다.

여름 필수 가전제품도 초특가다. ‘쿠쿠 벽걸이 에어컨’은 행사카드로 전액 결제 시 반값 할인된 29만9500원에 1500대 선착순 판매한다. 실외기와 배송비, 기본 설치비까지 포함된 가격이다.

무마찰(BLDC) 모터를 탑재한 ‘신일 7엽 BLDC 선풍기’도 50% 할인한다. 냉감 차렵이불·패드·베개·쿠션 등 쿨링 베딩용품 전 품목은 신세계포인트 적립 시 최대 40% 할인한다.

이마트는 행사 기간 2회 방문해 각 10만원 이상 구매한 고객에게 최대 1만5000점의 e머니를 제공한다. 스탬프 5개를 모으면 ‘고래잇 돗자리’를 증정한다. 구매 영수증을 제시하면 고래잇 디자인의 감사 봉투와 카드 세트를 선착순 제공하는 이벤트도 진행한다.