1분기 매출 1조365억원, 영업익 2583억원 수주잔고 78억8000만달러

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대일렉트릭은 올해 1분기 매출 1조365억원, 영업이익 2583억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 2.1%, 영업이익은 18.4% 증가했다. 영업이익률은 24.9%이다.

전력기기 부문의 성장세가 두드러졌다. 북미 전력변압기 실적 확대에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 회전기기 매출 역시 선박용 제품 호조에 따라 10.8% 늘었다. 다만 배전기기 매출은 지난해 같은 기간보다 24.2% 감소했다. 중동 지역 지정학적 리스크로 인한 저압차단기 납품 이연 등이 발생해서다.

시장별로는 북미 시장 매출이 전년 동기 대비 26.6% 증가하며 전체 실적 성장을 이끌었다. 같은 기간 유럽 시장 매출도 17% 증가했다.

1분기 수주는 17억9700만달러로 전년 동기 대비 34.6% 증가했다. 연간 수주 목표액(42억2200만달러)의 42.6%를 채웠다. 지난달 말 기준 수주 잔고는 78억8800만달러로 지난해 말 대비 17.2% 증가했다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가는 가운데 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요 등에 힘입어 지속적으로 수주가 증가하고 있다”고 설명했다. 이어 “현재 진행 중인 울산 공장과 북미 생산법인 증설을 차질 없이 마무리해 견조한 성장세를 이어가겠다”고 덧붙였다.

한편, HD현대일렉트릭은 이날 별도 공시를 통해 보통주 1주당 1300원의 현금 분기 배당을 실시한다고 밝혔다. 배당금 총액은 468억원 규모이다. 배당 기준일은 내날 13일, 지급 예정일은 다음 달 27일이다.