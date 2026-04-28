세무당국 상대 소송 1심서 일부 승소

[헤럴드경제=안세연 기자] 넷플릭스 코리아가 세무서를 상대로 낸 수백억대 법인세 부과 처분 취소 소송에서 일부 승소했다.

서울행정법원 행정6부(부장 나진이)는 28일 넷플릭스 코리아가 종로세무서장을 상대로 “법인세 부과 처분을 취소해달라”며 낸 소송에서 넷플릭스의 손을 들어줬다. 법원은 법인세 762억원 중 687억원을 취소하라고 판결했다.

앞서 과세당국은 2021년 세무조사를 통해 넷플릭스 코리아에 약 800억원의 세금을 추징했다. 넷플릭스가 국내 매출에 비해 세금을 적게 냈다고 봤다. 한국 이용료를 네덜란드 법인에 재판매하는 구조로 과세 대상 매출을 축소했다고 밝혔다.

구체적으로 넷플릭스가 약 4154억원의 매출을 올리고도 국내 이용료 수익을 해외 법인으로 이전하는 구조를 통해 과세 대상 매출을 축소했다고 판단했다. 조세심판원도 세무당국의 판단이 적법하다고 하자 넷플릭스는 법원을 상대로 소송을 냈다.

재판 과정에서 넷플릭스 측은 “콘텐츠 전송과 서비스 제공 주체가 해외 법인이며 국내 법인은 단순 재판매 역할만 수행한다”고 주장했다. 콘텐츠 이용에 따른 수익 역시 해외 법인 소득이므로 국내 법인엔 원천징수 의무가 없다는 입장이다.

반면 과세당국은 “넷플릭스가 국내 통신망을 통해 콘텐츠를 제공하는 과정에서 저작권을 실질적으로 사용·행사했다고 봤다”며 과세가 정당하다고 했다.

양측의 주장을 들은 1심 법원은 넷플릭스의 손을 들어줬다. 687억원의 법인세를 취소하라고 판결했다.

이번 판결은 넷플릭스를 비롯한 글로벌 구독형 서비스 기업의 과세 구조와 회계 처리 방식에 영향을 줄 전망이다.