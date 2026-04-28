다회용컵·재활용품 포인트 300원→600원 확대 온누리 할인 7→10%·농축수산물 최대 50% 할인 숙박쿠폰 30만장 추가·반값여행 교통비까지 확대 2030년 발생할 폐플라스틱 30%까지 감축

[헤럴드경제=양영경·이태형 기자] 정부가 중동전쟁 장기화에 따른 고유가와 소비심리 위축에 대응해 다회용컵 이용 시 탄소중립포인트를 2배 지급하고, 에너지 저소비 제품 구매자에게 지역사랑상품권 최대 5%포인트 추가 할인을 제공한다.

농축수산물 주요 품목 최대 50% 할인과 비수도권 인구감소지역 숙박쿠폰 30만장 추가 공급, 공무원 연가보상비 5월 조기 지급 등도 추진한다.

정부는 28일 청와대에서 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 ‘친환경 녹색 소비·관광 붐업(Boom-up) 방안’을 논의했다. 이번 방안은 중동전쟁 장기화에 따른 소비 회복세 제약 우려에 대응하는 동시에 에너지는 절약하면서 경제는 살리는 데 초점이 맞춰졌다.

우선 녹색 소비 확산을 위해 이달 20~24일 기후주간에 이어 ‘모두의 녹색소비’ 캠페인과 6월 녹색소비주간을 릴레이로 개최한다. 다회용컵 이용과 고품질 재활용품 배출에 대한 탄소중립포인트는 다음 달 6~17일 2배로 확대된다. 다회용컵 이용 포인트와 재활용품 배출 포인트(㎏당)는 300원에서 600원으로 각각 오른다.

에너지 저소비 제품 구매 지원도 강화된다. 지방정부가 대상 매장을 지정하면 해당 매장에서 지역사랑상품권 사용 시 최대 5%포인트 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 추가 할인 비용의 70%는 국비로 지원되며 할인액은 결제 후 환급하는 캐시백 방식으로 제공된다.

교통 부문에서는 유연근무 확대에 더해 모두의카드 정액형 환급 기준금액을 최대 절반 수준으로 낮추고 시차출퇴근 시간대 정률형 환급률을 최대 30%포인트 높이는 방식으로 대중교통 이용을 늘린다. 아울러 공공·민간 부문 차량 전환 확대 등을 포함한 전기차 전환 가속화 방안을 6월까지 마련한다.

지역 소비 진작책으로는 내달 10일까지 진행되는 동행축제를 지역·친환경 축제로 운영하고 전국 50개 지역축제·행사와 연계한다.

디지털 온누리상품권 할인율은 다음 달 1~5일 한시적으로 7%에서 10%로 높인다. 카드사 청구할인과 캐시백, 지방정부 숙박·관광상품 할인, 유통업계 가정의 달 할인행사 등 민간 할인전도 함께 진행된다.

정부와 업계는 5~6월 주요 농축산물과 수산물 품목에 대해 최대 50% 할인 행사를 진행한다. 농축산물은 계란·당근·양배추 등, 수산물은 대중성 어종 6종과 김 등이 대상이다.

관광 부문에서는 6~7월 ‘여름맞이 숙박 페스타’를 열고 비수도권 인구감소지역 대상 숙박쿠폰 30만장을 추가 공급한다. 5월 초 연휴 기간에는 철도 총 64회 증편, 항공 20개 노선 2580편 운항 등 대중교통 공급도 늘린다.

반값여행 환급(50%) 지원 대상은 인구감소지역 내 식사·체험·숙박비에서 지역 내 대중교통 이용금액까지 확대된다. 인구감소지역 관광지를 방문해 인증한 이용객에게는 열차운임 전액에 해당하는 할인쿠폰을 5일 이내 지급한다.

입국·방문부터 숙박·체험·식음까지 전 과정을 지원하는 지역관광 토탈패키지와 함께 6월 중 친환경 관광 가이드라인도 마련된다.

방한 관광객 유치를 위해 내달까지 코리아 듀티프리 페스타를 개최하고, 인천공항~김해공항(주 4회 추가), 인천공항~제주공항(주 2회 신규) 등 인천공항과 지방공항 간 국내선도 확대한다.

공공부문 소비 진작 차원에서 공무원 상반기 연가보상비는 기존 7월 지급에서 앞당겨 5월 중 지급한다. 중앙·지방정부와 공공기관에는 5월 중 연가·여행 장려도 독려할 방침이다.

기후에너지환경부는 이날 국무회의에서 ‘탈플라스틱 순환경제 전환 계획’을 보고하고, 2030년 폐플라스틱 발생량을 기존 1000만톤 전망에서 700만톤으로 30% 줄이겠다고 밝혔다.

이를 위해 불필요한 플라스틱 사용을 줄이고 종이 등 대체재로 전환하는 한편, 포장재 경량화와 과대포장 제한을 추진한다. 재활용이 어려운 제품은 시장 진입을 제한하고, 생산 단계부터 재활용성을 고려한 ‘에코디자인’을 도입한다.

또 폐기물 부담금을 제품 특성에 따라 차등화하고, 재생원료 사용 기업에는 감면 혜택을 확대해 플라스틱 순환이용을 300만톤까지 늘릴 계획이다.