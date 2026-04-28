전국 40여개 캠퍼스 동문 네트워크 통합 ‘컨트롤타워’ 구축 취업·재취업 지원·산학협력 확대…기술인재 생태계 강화 기대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 전국 330만 기술인을 잇는 한국폴리텍대학 총동문회가 공식 출범했다.

그간 캠퍼스별로 분산돼 있던 동문 네트워크를 하나로 묶는 첫 통합 조직으로, 취업 지원과 산학협력 확대의 구심점 역할이 기대된다.

한국폴리텍대학은 28일 대전캠퍼스에서 총동문회 비전선포식과 초대 총동문회장 취임식을 개최했다고 밝혔다. 반세기 동안 산업 현장을 지탱해 온 330만 졸업생들이 하나의 조직으로 결집한 것은 이번이 처음이다.

그동안 폴리텍대학은 전국 40여 개 캠퍼스를 중심으로 개별 동문회를 운영해왔지만, 대학 전체를 아우르는 통합 조직은 부재했다. 이번 총동문회 출범으로 지역별로 흩어져 있던 동문 네트워크를 연결하는 ‘컨트롤타워’가 마련됐다는 평가다.

이날 행사에는 이철수 이사장을 비롯해 전국 캠퍼스 학장, 재학생 대표, 동문회장단 등이 참석했다. 소방, 학계, 제조업, 엔지니어링 등 다양한 산업 분야에서 활동 중인 동문들이 임원진으로 참여해 조직의 외연을 넓혔다.

초대 총동문회장으로 취임한 박근종 디와이테크 대표는 “폴리텍에서 배운 기술이 현재의 기반이 된 만큼, 후배들에게도 기회가 이어질 수 있도록 총동문회가 실질적인 가교 역할을 하겠다”며 “취업 지원과 산학협력 등에서 동문 네트워크를 적극 활용하겠다”고 밝혔다.

이철수 이사장도 “330만 동문은 제조업과 기술 산업 현장을 이끌어온 핵심 자산”이라며 “총동문회를 계기로 동문과 대학이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축하고, 기술 인재 중심의 산업 생태계를 강화해 나가겠다”고 강조했다.

총동문회는 향후 취업·재취업 지원, 산학협력 확대, 대학 발전기금 조성 등 역할을 수행할 예정이다. 특히 졸업생 증가에 따른 체계적인 네트워크 구축 필요성이 커지는 가운데, 전국 단위 조직으로서 동문 역량을 결집하는 플랫폼이 될 전망이다.