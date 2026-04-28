김영훈 노동장관, 위령탑 참배·기념식 참석 이재명 대통령 “산재 근절, 국정 핵심 과제” 산재 예방·재활·사회복귀까지 국가 책임 강조

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 두 번째 ‘산업재해노동자의 날’을 맞아 산재 희생자를 추모하고 안전한 일터 조성을 위한 정책 의지를 재확인했다.

고용노동부는 28일 김영훈 장관이 서울 보라매공원 산업재해희생자 위령탑을 찾아 참배하고, 여의도 중소기업중앙회에서 기념식을 개최했다고 밝혔다.

‘산업재해노동자의 날’은 산업재해에 대한 사회적 인식을 높이고 산재 노동자의 권익 향상을 도모하기 위해 2024년 법정기념일로 지정돼 2025년부터 시행됐다.

이날 행사에는 국회, 노사단체, 산재단체, 공공기관 관계자와 산재 노동자 및 유가족 등이 참석해 희생자를 추모하고 산재 예방 의지를 다졌다. 특히 기념식은 유튜브로 생중계돼 국민 누구나 참여할 수 있도록 했다.

정부는 유공자 포상도 함께 진행했다. 고압전기 감전 사고로 양팔을 잃은 뒤 예술가로 활동하며 산재 노동자 인식 개선에 기여한 석창우 한국장애예술인협회 회장이 동탑산업훈장을 받았다. 또 산재 장애를 극복하고 권익 보호 활동에 나선 민동식 인천산업재해인협회 회장은 산업포장을 수상했다.

김 장관은 기념사에서 “안전 앞에서는 어떠한 타협도 없다는 원칙 아래 일하는 모든 국민의 생명과 안전을 지키는 일터 문화를 만들겠다”고 밝혔다. 이어 “산업재해를 겪은 노동자가 다시 일상으로 복귀하는 전 과정에 국가가 함께하겠다”고 강조했다.

이날 이재명 대통령도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “산업재해노동자의 날이 단순한 애도와 추모를 넘어 책임과 다짐의 시간이 돼야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “일터에서 돌아오지 못한 노동자들을 깊이 추모하고 유가족께 위로를 전한다”며 “산재 근절은 국민주권정부의 주요 국정과제이고, ‘안전에 기반한 지속 가능한 성장’은 결코 흔들릴 수 없는 원칙”이라고 강조했다.

특히 “정부의 노력과 노사 협력으로 올해 1분기 산재 사망자가 전년 대비 17.5% 감소하는 등 변화가 감지되고 있지만 여전히 갈 길이 멀다”며 “더는 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 법과 제도를 빈틈없이 정비하겠다”고 밝혔다.

이어 “산재 사망률 OECD 1위라는 오명을 벗지 못한 현실에서 안전한 일터에서 이뤄낸 성장만이 국민 행복을 담보하는 지속 가능한 성장”이라며 “끝까지 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

정부는 앞으로 산재 예방뿐 아니라 치료·재활·사회복귀까지 이어지는 지원 체계를 강화하고, 노사 참여 기반의 안전관리 체계를 구축해 산업재해 감축 흐름을 이어간다는 방침이다.