조응천 “민주당 경기도민 ‘잡아놓은 물고기로 여겨’” 국민의힘 겨냥해 “이길 수 없다는 사실 당 스스로 증명”

[헤럴드경제=전현건 기자] 개혁신당이 경기도지사 후보로 남양주에서 재선 의원을 역임한 조응천 전 의원을 확정했다. 이로써 경기 선거는 추미애 더불어민주당 후보와 오는 2일 확정되는 국민의힘 후보, 조 전 의원 등 3파전으로 치러지게 됐다.

국민의힘 경기지사 후보들의 본선 경쟁력에 의문부호가 붙는 상황에서 인지도를 갖춘 조 전 의원 등판이 보수 진영 단일화 논의에 지렛대가 될지 관심이 모아진다.

조 전 의원이 28일 국회 소통관에서 경기지사 출마를 공식화했다. 조 전 의원은 “경기도에는 정치가 아니라 행정이 필요하다”며 “간판이 아니라 실력과 경험이 중요하다”고 밝혔다.

그는 “무책임한 정치 논리에 눈이 멀어 반도체 산업단지를 경쟁력 없는 외딴 벽지로 옮기자는 집권 여당에 맞서 누구보다 소신 있게, 누구보다 전문적 역량을 발휘해 싸울 수 있는 후보는 저 조응천뿐이라고 감히 말씀드린다”고 말했다.

조 전 의원은 “두 거대 정당은 경기도민의 선택권을 빼앗았다”며 “그러잖아도 노른자를 감싸는 흰자 취급을 받아온 경기도민에게, 이제는 흰자도 모자라 깨지면 버리는 달걀 껍데기 취급을 하려 한다”고 목소리를 높였다.

조 전 의원은 민주당과 추 후보를 겨냥해 “지금 민주당은 경기도민을 ‘잡아놓은 물고기’쯤으로 여기고 있다”며 “막대기라도 후보로 꽂아놓으면 당선된다는 오만의 극치가 아니고서야, 경기도에 연고도 없고, 이 땅에서 진득하게 살아본 적도 없고, 여의도 국회에서 정치싸움에만 골몰했던 인물을 경기지사 후보로 내세우는 막무가내 공천을 감행하지는 않았을 것”이라고 비판했다.

국민의힘에 대해서도 “국민의힘이 대안이 될 수 없고 이길 수도 없다는 사실은 지금 그 당이 스스로 증명하고 있다”며 “아무리 출마를 권유해도 선뜻 나서는 중진 한 명 없고, 아무리 추가 공모를 해도 경쟁력 있는 후보를 찾지 못해 지금껏 공석으로 남아있다”고 지적했다.

이준석 개혁신당 대표는 오랫동안 조 전 의원의 출마를 설득해온 것으로 알려졌다. 이 대표는 “교통 개선과 1기 신도시 재건축 이슈 등 경기도의 현안을 완벽히 다룰 후보가 조 전 의원”이라며 경기지사 선거에 당력을 총투입하겠다고 밝혔다.

조 전 의원은 박근혜 정부 청와대 공직기강비서관을 지내며 국정농단 의혹을 견제하다 해임된 뒤 2016년 민주당에 영입돼 경기 남양주 갑에서 재선을 지냈다.

2024년 총선을 앞두고 친명계가 주도하는 민주당 공천에 반발해 탈당한 뒤 개혁신당에 합류했지만 거대 양당 후보들에 밀려 3위로 낙선한 바 있다.

국민의힘 안팎에선 조 전 의원과 후보 단일화가 필요하다는 목소리가 벌써부터 나온다. 조 전 의원도 전날 언론에 “아무래도 합치면 좋겠는데, 모르겠다”며 야권 연대 가능성의 여지를 남겼다.

이 대표도 경기도 국민의힘 중진인 송석준 의원과 단일화 문제를 두고 긍정적인 방향으로 소통했다고 밝히면서도 “아직 당 차원의 공식 논의는 없다”고 말했다.

그는 향후 단일화 가능성과 관련 “단일화가 아쉬운 쪽은 국민의힘”이라며 “장동혁 대표와 (지도부) 핵심 의원들과 소통을 하지는 않고 있다. 국민의힘이 다급하지 않다는 것”이라고 강조했다.

정치권에선 조 전 의원의 출마가 향후 보수 진영 단일화 논의의 촉매가 될 수 있다는 관측도 나온다.

국민의힘은 내달 2일 경선을 통해 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 한국도로공사 사장 중 한 명을 후보로 선출한다. 경기도 재선 의원 출신인 조 전 의원의 인지도나 본선 경쟁력이 국민의힘 후보들과 비교해 밀리지 않는 만큼, 야권에선 양당 지도부 혹은 후보 간 협의를 통해 조 전 의원이 보수 진영 단일후보로 나설 가능성도 정치권에서 제기된다.

다만 단일화 가능성에 선을 긋고 있는 양 최고위원 등 국민의힘 경선 후보들의 입장이 변수로 남아 있다.