[헤럴드경제=민성기 기자] 친한계로 평가받는 배현진 국민의힘 의원이 국민의힘이 한동훈 전 대표를 지원해야 한다고 주장했다.

27일 배 의원은 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “사실상 우리 국민의힘의 후보인 한동훈 전 대표를 (위해 국민의힘이) 무공천을 하든 지원해야 한다”면서 “부산 북갑이 민주당에 뺏겼던 지역이지만 저희가 가져올 수 있겠다라는 희망을 확인했다”고 말했다.

그는 “우리 의원 몇 명이 ‘가서 응원차 밥이나 한 끼 먹고 오자’라고 조용히 내려갔다”며 지난 주말 부산에 다녀왔다고 밝혔다. 이어 “사진을 찍다 보니 다 알려졌더라. 좀 놀랐다. 부산 밑바닥 인심이 한 전 대표에게 굉장히 우호적이었다”고 했다.

또 “두 번째 놀란 건 제가 택시를 탔는데 기사님께 질문을 드렸더니 ‘배현진 서울시당위원장 또 제소하고 징계하려고 하더만. 그 사람 때문에 안 찍어’라고 하셨다. 그래서 ‘제가 배현진이에요’ 했더니 화들짝 놀라셨다”고 말했다.

배 의원은 “기사님은 ‘장동혁 지도부를 끌어내려주면 투표하겠다’. 이거는 정말 들은 얘기”라며 “원래 오랫동안 저희를 지지해오셨던 부산의 골수 우리 당원들, 지지자들의 마음이 지금 어디에 분노해 있으시고, 또 세 사람에게 어떤 기대를 갖고 있는지를 저희가 확인했던 짧은 순간이었다”라고 돌이켜봤다.

부산시장 선거까지도 긍정적 영향을 미칠 것 같냐는 질문에는 “당연히 부산시장 후보께서도 영향을 받으시겠지요. 수혜를 받으실 거라 생각합니다”라고 답했다.

배 의원은 최근 방미 논란에 휩싸인 장동혁 당 대표를 향해서는 “당무감사감”이라며 “적은 비용이 소요되지 않았고 당직을 해왔던 경험상 추정이지만 억 단위로 돈이 들어갔을 수도 있다”고 지적했다.