“7월 세제 개편안 사실상 세금폭탄 공습경보” 우원식 의장 개헌 무산 국민의힘 책임론에 유감

[헤럴드경제=전현건 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 28일 “6·3 지방선거가 끝난 뒤 우리 국민이 마주하게 될 현실은 다름 아닌 세금 폭탄”이라며 “이재명 대통령과 정부는 세금 폭탄의 불안을 키우는 모든 시도를 즉각 중단하라”고 강조했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “(이 대통령이) 세금으로 집값을 잡지 않겠다던 대선 공약을 했지만 정반대로 보유세 강화와 장기보유특별공제 폐지까지 내놓으며 부동산 시장은 증여 확대와 매물 잠김으로 반응했고 결국 가격 상승 압력만 키우고 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “정부가 예고한 7월 세제 개편안은 사실상 세금폭탄 공습경보나 다름없다”며 “이 대통령은 가벼운 SNS 정치로 국민과 시장을 상대로 실험해서는 안 된다”고 비판했다.

특히 “지방선거 이후 본격 투하될 세금 폭탄의 일환으로 이재명 정부가 금융투자소득세를 전격 부활시킬 거란 불안감이 확산하고 있다”며 “금투세 폐지를 불과 1년여 만에 번복할 뜻을 거론하는 건 정책 일관성과 정부 신뢰 훼손 행위”라고 지적했다.

한편 송 원내대표는 우원식 국회의장이 6·3 지방선거 때 ‘개헌 국민투표’가 무산되면 국민의힘 책임이라고 비판한 것과 관련해 “우 의장의 개헌 발언에 깊은 유감을 표한다”며 “국가 중대사인 개헌을 선거 전략 차원에서 야당에 대한 정치 공세 소재로 활용하면 안 된다”고 목소리를 높였다.

이어 “우리 당은 개헌 내용에 반대하는 게 아니다. 선거용 졸속 개헌에 반대하는 것”이라며 “선거가 끝나면 22대 국회 후반기에 여야가 국회 개헌특위를 구성해 헌법 전문부터 권력 구조 개편까지 포괄하는 종합적인 개헌안을 차분히 논의하자”고 제안했다.