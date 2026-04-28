산림생물 연구·희귀종 복원 등 공동 추진 탄소중립 인식 제고·기후 대응 협력 확대

[헤럴드경제=송하준 기자] 하나증권이 국립수목원과 산림생물다양성 보전 및 생태계 복원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

28일 하나증권에 따르면 이번 협약은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 강화의 일환으로 추진됐다. 협약식은 국립수목원 종합연구동에서 양측 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

양측은 협약을 통해 ▷산림생물 연구 및 서식지 보전 ▷희귀종 복원 및 방사 ▷탄소중립 및 생물다양성 인식 제고 ▷기후변화 대응 정보 공유 및 네트워크 구축 등 분야에서 협력할 계획이다.

강성묵 하나증권 대표는 “이번 협약을 통해 생물다양성 보전에 기여할 수 있는 기반을 마련했다”며 “ESG 경영을 바탕으로 사회적 가치 창출을 확대해 나가겠다”고 말했다.

임영석 국립수목원장은 “민간 금융기관과의 협력이 보전 활동을 넓히는 계기가 될 것”이라며 “공공과 민간이 함께하는 지속가능한 환경 보전 모델을 구축하겠다”고 말했다.

하나증권은 임직원과 고객이 참여할 수 있는 환경 교육 프로그램과 체험형 ESG 활동을 확대해 나갈 계획이다.