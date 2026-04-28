[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 박정수가 늦둥이 아들을 낳은 절친 배우 김용건에 일침을 가했다.

최근 박정수의 유튜브 채널에서는 ‘웬만하면 막을 수 없는 박정수, 유튜브 시작하자마자 전 남편 소환하고, 현남편이랑 모니터링하는 기쎈 아줌마’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 박정수는 SBS 시트콤 ‘웬만해선 그들을 막을 수 없다’에서 부부 연기 호흡을 맞췄던 노주현과 만났다. 박정수는 호칭에 대해 “오빠라는 표현은 (백)일섭, (김)용건 오빠한테만 쓴다”며 “젊었을 때 나를 괴롭혔으니 그 둘에게는 그래도 된다”고 솔직하게 털어놨다.

그러면서 박정수는 절친 김용건의 혼외자 스캔들 당시 일침을 날렸던 일화를 밝혔다. 박정수는 “용건 오빠 옛날에 애 낳아서 난리 났을 때 골프 시합을 나갔는데 상품이 천삼이었다. 용건 오빠가 그걸 탔는데 오빠한테 ‘만지지 마. 그거 먹을 생각 하지마. 그렇지 않아도 맨날 애를. 씨앗을 뿌리면서’”라고 밝혔다. 이에 제작진은 급하게 “행복하게 살았답니다”라고 자막을 달아 화면을 전환했다.

배우 김용건은 지난 2021년 39세 연하 연인 사이에 혼외자를 낳았다.

한편, 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했으며 드라마 ‘사랑이 뭐길래’ ‘허준’ ‘대장금’ ‘별난 여자 별난 남자’ 등 다양한 작품에 출연했다.