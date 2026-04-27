오는 5월 4일부터 원서 접수

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국가철도공단은 철도 인재 127명을 신규 채용한다고 27일 밝혔다. 이번 채용은 지역사회 일자리 창출과 청년층 취업역량 강화를 지원하기 위한 차원이다.

채용 분야별 규모는 ▷체험형 청년인턴 110명 ▷기능직(운전) 1명 ▷실무직 13명(국가중요시설 방호 11명, 시설관리(강원) 2명) ▷계약직 3명(수송장비차량 정비원 2명, 국가R&D 위촉연구원 1명) 등이다.

특히 체험형 청년인턴은 충분한 직무 체험 기회와 실질적인 경력 형성을 지원하기 위해 임용일로부터 연말까지 운영되며 근무 실적이 우수한 수료자에게는 향후 정규직 채용 지원 시 서류전형 면제 및 가점을 부여할 계획이다.

입사지원서 접수는 오는 5월 4일부터 11일까지 일주일간 국가철도공단 채용 누리집을 통해 온라인으로 진행되며, 서류·필기·면접전형을 거쳐 6월 중 최종합격자를 발표할 예정이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 채용이 청년들에게 실질적인 직무경험을 쌓고 미래를 설계하는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “우수한 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 밝혔다.