화학 물질 보관 창고 사고 대응 훈련

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 지난 24일 오후 김포공항 통합정비센터에서 ’2026년 상반기 중대산업재해 예방 비상 대응 훈련’을 실시했다고 밝혔다.

중대산업재해 예방 비상 대응 훈련은 중대재해처벌법 시행령 제 4조에 따라 연 2회 정기 실시된다.

이번 훈련은 이스타항공 임직원과 공항소방구조대원 등 약 40명이 참석한 가운데, 정비 화학 물질 보관 창고에서 발생할 수 있는 사고 상황을 가정해 실시됐다.

훈련에 참여한 임직원들은 외부 대피, 부상자 응급처치 등 초기 대응법을 익히고, 추가 피해를 최소화하기 위한 현장 통제와 보고 및 후속 조치 과정을 실습하는 시간을 가졌다.

이스타항공은 이번 훈련 결과를 바탕으로 비상 대응 체계를 점검하고, 사고 유형별 대처 방안을 보완하는 등 매뉴얼을 보다 정교화할 예정이다.

이스타항공 관계자는 “실제 발생 가능한 상황에 대한 훈련을 통해 임직원들의 대응 역량을 지속적으로 강화하고 있다”며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 체계적인 훈련과 점검을 이어가겠다”고 말했다.