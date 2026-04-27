유심 판매매출 두자릿수 성장세…즉시 온라인 셀프 개통

[헤럴드경제=정대한 기자] 이마트24가 SK텔레콤 알뜰폰 ‘간편유심(사진)’을 편의점 업계 단독으로 27일부터 판매한다고 밝혔다.

간편유심은 SK텔레콤 망을 그대로 이용하면서 SK세븐모바일·KB리브모바일 등 16개 알뜰폰 통신사 요금제를 선택할 수 있는 통합 유심이다. 가격은 6600원이다. 유사 조건의 일반 요금제 대비 최대 2배 이상 저렴하다. 즉시 온라인 셀프 개통이 가능하다.

이마트24의 알뜰폰 유심 판매 매출은 2024년 37.6%, 2025년 26.8% 증가하며 매년 두 자릿수 성장률을 이어가고 있다. 고물가 기조 속 ‘거지맵’·‘짠테크’ 등 2030세대의 절약 소비 트렌드 확산과 함께 알뜰폰 수요가 늘어난 영향으로 분석된다.

한편 이마트24는 현재 간편유심 외에도 KT 바로유심·LG유플러스 원칩 등 11종의 유심 상품을 운영 중이다.

이마트24 서비스플랫폼팀 조현철 MD는 “차별화된 유심 라인업으로 알뜰폰 유심 판매를 확대하는 동시에 고객 수요에 대응하는 서비스 상품을 강화하겠다”라고 말했다.