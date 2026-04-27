기초생활수급자 등은 1차 신청, 소득하위 70% 이하 일반 구민은 2차 신청 신용·체크카드, 선불카드, 서울사랑상품권 중 하나 선택해 지원금 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 중동 전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가 상황 속에서 구민의 경제적 부담을 덜고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 ‘고유가 피해지원금’을 지급한다.

이번 지원은 2026년 3월 30일 기준 마포구에 주민등록을 둔 소득하위 70% 이하 구민을 대상으로 한다.

지원금은 대상에 따라 차등 지급된다. 기초생활수급자는 55만 원, 차상위계층과 한부모가족은 45만 원, 소득하위 70% 이하의 일반 구민에게는 10만 원이 지급될 예정이다.

신청은 대상자에 따라 날짜를 달리한다. 1차 신청은 4월 27일부터 5월 8일까지로 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 대상이다.

2차는 5월 18일부터 7월 3일까지 진행되며, 소득하위 70% 이하 일반 구민과 1차 미신청자가 신청할 수 있다.

각 차수의 신청 첫 주에는 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다.

월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0에 해당하는 구민이 신청할 수 있다. 다만 1차 신청 첫 주 금요일인 5월 1일은 노동절로, 5와 0에 해당하는 구민은 하루 전날인 4월 30일 목요일에 신청할 수 있다.

주말·공휴일과 각 차수 신청 둘째 주부터는 출생연도와 관계없이 신청 가능하다.

온라인 신청은 주말에도 가능하지만, 오프라인 신청은 주말과 공휴일에는 운영하지 않는다.

지원금 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 서울사랑상품권 중 하나를 선택할 수 있다.

신용·체크카드로 받으려는 경우, 카드사 누리집·앱·콜센터·ARS 또는토스·케이뱅크·카카오뱅크·카카오페이·네이버페이 앱 등에서 온라인 신청이 가능하며, 카드사와 연계된 은행 영업점을 방문해 오프라인으로도 신청할 수 있다.

서울사랑상품권은 ‘서울페이+’ 앱을 통한 온라인 신청만 가능하다.

선불카드는 온라인 신청이 불가하며, 마포구 내 동주민센터를 방문해 신청하면 즉시 수령할 수 있다.

미성년자는 동일 주소지 내 세대주가 대신 신청해야 한다.

마포구는 거동이 불편한 구민을 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’도 운영한다.

운영 기간은 1차 4월 27일부터 5월 8일까지, 2차 5월 18일부터 7월 3일까지(주말 제외)로, 고령자나 장애인 등 직접 방문이 어려운 경우 동주민센터에 전화로 요청하면 담당 직원이 가정을 방문해 신청을 돕는다.

방문 시 신청서 작성부터 본인 확인, 지급수단 선택까지 전 과정을 안내하며, 선불카드를 발급 후 재방문해 전달한다. 다만 동일 세대 내 신청 가능한 가족이 있는 경우에는 방문 신청이 제한된다.

지급된 지원금은 2026년 8월 31일까지 사용할 수 있으며, 서울시 내 연 매출 30억 원 이하 소상공인 업소에서 사용 가능하다.

이 밖에도 마포구는 전담 TF를 구성하고 콜센터 운영, 동주민센터 접수창구 마련 등 체계를 갖춰 원활한 신청과 지급이 이루어지도록 한다.

구 관계자는 “지원 대상에 해당하는 구민께서는 신청 기간과 방법을 꼼꼼히 확인해 빠짐없이 신청하시기 바란다”며 “특히 신청 첫 주에는 요일제가 적용되는 만큼 본인의 신청 가능일을 미리 확인해 주시길 당부드린다”고 말했다.