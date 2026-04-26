‘조국 출마’ 평택을 선거연대 가능성엔 “주체는 평택 시민…국민 눈높이가 원칙”

[헤럴드경제=서영상 기자] 조국혁신당이 6·3 지방선거를 위한 중앙선거대책위원회를 발족하고 ‘선거모드’로 당 체제를 전환했다.

이해민 사무총장은 26일 국회에서 기자간담회를 열고 “낡은 정치를 바꾸는 깨끗한 바람, 국민의 바람을 개혁의 동력으로 삼겠다”며 지선을 위해 구성한 ‘파란개비’ 선대위를 소개했다.

이 총장에 따르면 파란개비는 파란 바람개비를 줄인 말로, 흰색 바탕에 파란 줄 세 개가 그려진 로고로 표현된다.

이 로고는 혁신당이 깨끗한 정치를 실현하고 내란세력·부정부패 제로, 사회권 선진국 실현 등을 이루겠다는 의미라고 이 총장은 설명했다.

선대위는 27일 1차 회의를 열 예정이다. 선대위원장은 조국 대표가 맡을 것으로 예상된다.

이 총장은 간담회에서 조 대표가 출마한 경기 평택을 국회의원 재선거에서 더불어민주당과 연대할 가능성과 관련, “(혁신당은) 지역발전 결과물을 가져올 가장 큰 인물이 누구인가의 선택을 국민에게, 평택 시민에게 맡기는 과정을 진행하고 있다”고 말했다.

그러면서 “선거 연대의 주체는 평택 시민”이라며 “특정 정당의 제안에 일괄적으로 대답하기보다는 국민 눈높이에 맞는 원칙에서 협력 방안을 검토할 수 있다”고 덧붙였다.

혁신당 황운하 의원이 출마한 세종시장 선거에서 민주당과 연대할지 여부에 대해선 “지역의 특징을 충분히 존중해야 한다”며 “(지역의) 자율권을 좀 인정해주자는 입장”이라고 답했다.