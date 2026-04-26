26일 제8기 발대식 및 체육행사

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)와 인구보건복지협회 광주·전남지회는 26일 남구 반다비체육센터에서 ‘제8기 광주 100인의 아빠단 발대식 및 스포츠데이(SPORTS DAY)’를 개최했다.

이날 행사는 제8기 광주 100인의 아빠단과 가족 등 150여명이 참여한 가운데 발대식과 체육행사가 결합된 참여형 프로그램으로 진행됐다.

보건복지부와 광주시가 주최하고 인구보건복지협회 광주·전남지회가 주관한 이 사업은 아빠들의 육아 참여 확대와 가족 중심의 건강한 돌봄문화 조성을 위해 운영되는 실천형 프로그램이다.

행사는 몸풀기 운동을 시작으로 터널통과, 판 뒤집기 등 다양한 체육활동으로 진행됐다. 또 서커스 공연과 포토존 체험 등 식전 프로그램을 통해 아이들의 흥미를 유도하고 자연스럽게 참여를 이끌어냈다.

위촉장 수여와 선언문 낭독을 통해 아빠단으로서의 책임과 역할을 공유했다. 참석자 전원이 참여하는 ‘함께 육아 퍼포먼스’도 진행했다.