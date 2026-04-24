[헤럴드경제=최원혁 기자] 중소기업에 입사한 한 신입사원이 금요일 연차를 사용했다가 사장에게 불려 가 한 소리 들었다는 사연이 온라인상에서 화제다.

24일 한 온라인커뮤니티에 올라온 글에 따르면 지난달 중소기업 사무직으로 입사했다는 20대 여성 A씨는 “월급도 만족스럽고, 야근도 아예 없고 동료 직원들도 정말 잘 챙겨주는데 연차가 문제”라고 했다.

A씨는 “금토일 2박3일로 제주도 여행을 가기 위해 금요일에 연차를 냈는데 사장님이 호출했다”고 전했다.

사장은 A씨에게 “연차를 쓰는 것은 좋은데, 금요일이나 월요일에 쓰는 것은 싫다. 놀 생각만 하는 사람으로 보인다”고 말했다.

A씨는 집에 돌아가 아버지에게 이 상황을 이야기했지만 아버지 역시 ‘주말 껴서 쓰는 건 좋게 보이지 않는다’며 사장 편을 들었다고.

A씨는 “6월에는 금요일, 월요일 연차를 내서 3박4일로 홍콩 여행을 가려고 했는데 욕을 바가지로 먹겠다”며 “꼰대들이라 저런 생각인 건지, 내가 너무 MZ 마인드인 건지 이해가 안 된다”고 했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “입사한 지 두 달 만에 아무 눈치 없이 행동해서 그런 듯”, “1년차 넘어가면 평소에 근태 관리 잘하면 뭐라 안 할 듯”, “님같은 신입 들어올까 걱정”, “급한 일 없고 자기 연차 있으면 붙여 쓸 수도 있지 이해가 안되네”, “맘대로 써도 된다. 뭐라 하는 게 어이없는 것”, “연차 마음대로 쓰는 문화를 만들어야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.