사업 재개…2026년 착공·2029년 입주 목표

[헤럴드경제=김희량 기자] 우미건설은 지난 23일 광주광역시도시공사와 광주 남구 에너지밸리 D1블록 공공지원 민간임대주택 건립사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약식은 광주광역시도시공사에서 김승남 광주광역시도시공사 사장과 김영길 우미건설 대표이사 등이 참석한 가운데 진행됐다.

해당 사업은 지난 2022년 9월 우미건설이 우선협상대상자로 선정됐으나 인허가 지연과 급격한 공사비 상승, 금리 인상 등 잇따른 대외적 악재로 좌초 위기를 겪었다. 하지만 양사 실무협상단이 약 1년간의 협의를 진행한 끝에 극적으로 사업을 재개하게 됐다. 해당 사업은 올해 착공에 들어가 2029년 입주를 목표로 추진될 예정이다.

해당 사업은 광주광역시 남구 에너지밸리 일반산업단지 내 3만6313㎡ 부지에 총 762세대 규모의 공동주택을 건설하는 프로젝트다. 전체 물량의 절반 이상은 청년과 신혼부부 등 무주택자에게 시세 대비 75% 수준의 가격으로 우선 공급될 예정이다.

입주자는 주변 시세보다 저렴한 임대가로 10년간 안정적으로 거주할 수 있고 최초 입주 시점에 확정된 가격으로 분양받을 수 있는 ‘분양가 확정형’ 구조로 운영된다.

사업지 주변 입지 여건도 개선되고 있다. 올해 12월 개통을 앞둔 광주-강진 고속도로의 대촌IC를 통해 광주 도심 및 전남 서남권으로의 접근성이 개선된다. 광주와 강진 간의 이동 시간도 기존 1시간대에서 30분대로 단축돼 에너지밸리 산업단지 근무자들의 직주근접 여건도 크게 개선될 전망이다.

우미건설 관계자는 “그동안 축적해온 다양한 공공지원 민간임대주택 사업 경험과 노하우를 발휘해 사업을 완수하겠다”며 “에너지밸리 산업단지 활성화는 물론 광주·전남 통합특별시의 지역 경제와 중산층 및 청년 주거 안정에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.