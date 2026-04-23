- 23일 ‘재료연구 50주년 기념식’ 개최 - 세계 소재기술 선도 연구기관 도약

[헤럴드경제=구본혁 기자] “초격차 소재기술로 세계 소재기술을 선도하는 연구기관으로 도약 하겠다.”

한국재료연구원(KIMS)은 23일 창원 본원에서 ‘재료연구 50주년 기념식’을 개최하고, 미래 100년을 향한 새로운 도약 의지를 대외에 선언했다.

이날 행사는 대한민국 소재 과학기술 발전의 중심에서 국가 산업 경쟁력을 뒷받침해 온 KIMS의 역할을 되짚고, 급변하는 글로벌 기술패권 경쟁 속에서 소재기술의 전략적 중요성을 재조명하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 KIMS의 지난 50년을 조망하는 기념 영상 상영과 ‘재료연구 50주년 경과보고’가 진행되며, 기관의 성장 과정과 주요 성과를 집약적으로 전달했다.

50주년을 맞아 제작한 기념 영상과 이창훈 KIMS 부원장의 경과보고 발표에서는 1976년 한국기계금속시험연구소로 첫 출범 이후 KIMS가 지난 50년간 단순한 연구개발 기관을 넘어 대한민국 산업 기반을 구축해 핵심 연구기관으로 성장한 과정이 강조됐다. 자원과 기술이 부족했던 시기, KIMS는 범용소재 국산화를 통해 수입 의존 구조를 깨고 제조업의 자립 기반을 마련했으며, 이후 핵심소재 기술 확보를 통해 자동차, 전자, 에너지 등 주력 산업의 경쟁력을 뒷받침해 왔다.

KIMS의 연구성과가 산업과 국가에 미친 영향도 함께 조명됐다. KIMS는 핵심 부품·소재 국산화를 통해 수입 의존 구조를 극복하고 국내 기업의 기술 자립과 제조업 경쟁력 강화를 이끌어 왔다. 전기밥솥 내솥 코팅 기술과 자동차용 메탈베어링, VTR 헤드드럼 소재 국산화 등은 산업이 기술 종속에서 벗어나는 전환점이 됐으며, 무절삭 정밀단조 기술은 공정 혁신을 통해 기업 성장과 신산업 창출로 이어졌다. 최근 희소자원 의존도를 낮춘 영구자석 소재 기술, 전기차·반도체 핵심인 방열 소재 기술, 차세대 수소 생산을 위한 소재 기술 등 첨단소재 분야 성과가 국가 전략기술 경쟁력으로 직결되며 그 영향력이 더욱 확대되고 있다. 이러한 성과는 기술이전과 사업화를 통해 산업 현장에 빠르게 적용되며 제품 경쟁력으로 이어지는 ‘보이지 않는 기반 기술’로 자리 잡았고, KIMS가 국가 산업을 지탱하는 ‘소재 전략 거점’으로 역할하고 있음을 보여줬다.

KIMS는 미래 100년을 향한 새로운 도약 방향도 제시했다. ‘미래 가치를 창출하는 글로벌 소재혁신 리더’라는 비전 문구를 제시하고, 연구 성과를 산업 경쟁력과 국민 삶의 질 향상으로 이어지는 ‘미래 가치’로 확장하는 한편, AI·데이터 기반 연구 혁신을 통해 글로벌 소재기술을 선도하는 기관으로 도약하겠다는 의지를 밝혔다.

최철진 KIMS 원장은 “지난 50년은 아무것도 없는 환경에서 시작해 대한민국 소재산업의 기반을 일궈낸 도전과 헌신의 역사였다”면서 “앞으로는 초격차 원천기술 확보와 글로벌 협력을 통해 세계 소재기술을 선도하는 연구기관으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

이어 “소재기술은 이제 산업을 넘어 국가 경쟁력과 안보를 좌우하는 핵심 자산인 만큼, 미래 100년을 향한 새로운 도전을 이어가겠다”고 강조했다.

한편 KIMS는 이날 재료연구 50주년 기념식을 시작으로 다음달 7일 서울 과학기술회관에서 일본의 물질재료연구기구(NIMS), 독일의 프라운호퍼 연구소(Fh-IKTS), 중국의 랴오닝재료과학연구원(LAM) 등 세계 최고의 연구기관을 초청해 글로벌 포럼 ‘국가 미래소재 혁신전략과 확보방안’을 개최하는 등 50주년의 의미를 확산해 나갈 계획이다.