매거진 B와 협업 프로젝트 마무리 리더 64인의 시선 한 권에

[헤럴드경제=정경수 기자] 폴스타코리아가 디지털 인터뷰 콘텐츠를 단행본으로 엮어 오프라인 경험으로 확장했다. 브랜드 협업 프로젝트를 통해 축적한 콘텐츠를 새로운 형식으로 선보인 것이다.

폴스타코리아는 지난 22일 서울 ‘스페이스 서울’에서 ‘에이 퍼스펙티브’ 시즌1 단행본 출간 기념 행사를 열었다고 23일 밝혔다.

‘에이 퍼스펙티브’는 다양한 분야에서 활동하는 인물들의 일과 삶, 휴식에 대한 관점을 인터뷰 형식으로 담아낸 콘텐츠다. 폴스타와 비미디어컴퍼니가 2024년부터 공동으로 운영해왔으며, 지금까지 60여 명 이상의 크리에이터와 리더가 참여했다. 매거진 B 발행인 조수용 대표, 아티스트 이상순, 안무가 리아킴 등도 인터뷰에 포함됐다.

이 프로젝트는 디지털 플랫폼을 통해 누적 도달 수 200만회 이상을 기록하며 일정 수준의 반응을 얻었다. 이번 단행본은 그동안 공개된 인터뷰 가운데 64팀의 이야기를 한 권으로 정리한 결과물이다.

행사에는 프로젝트 참여자와 고객 등이 참석해 출간을 기념했다. 현장에서는 비미디어컴퍼니 김명수 대표와 산업디자이너 이석우 대표가 참여한 토크 세션도 진행됐다. 두 연사는 ‘디자인의 방향성’을 주제로 지속가능성과 창의적 리더십에 대해 의견을 나눴다.

이날 행사에서는 폴스타의 지속가능성 관련 활동도 소개됐으며, 지구의 날을 맞아 전시장 조명을 일정 시간 끄는 퍼포먼스도 진행됐다.

김명수 비미디어컴퍼니 대표는 “매거진 B가 추구해온 ‘균형 잡힌 브랜드’의 가치를 구현해온 폴스타의 미학은 저희가 탐구하는 방향과 맞닿아 있다”며 “에이 퍼스펙티브는 두 브랜드의 공통된 가치에 공감하는 사용자들의 관점을 기록한 프로젝트로, 시즌 1을 마무리하며 64팀의 이야기를 한 권에 담았으며 이 책이 각자의 관점을 차분히 들여다보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김세배 폴스타코리아 마케팅 커뮤니케이션 실장은 “각 분야 리더들의 관점을 공유함으로써 사회가 지속 가능하고 더 나은 방향으로 나아갈 수 있다고 믿으며 프로젝트를 시작했다”며 “폴스타와 에이 퍼스펙티브를 통해 독자들이 2년 전보다 더 나은 미래를 누리고 있을 것이라 확신한다. 앞으로도 다양한 방식으로 고객들에게 더 나은 미래를 제시하는 브랜드가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.