[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅이 일본 삿포로에 여행을 간 가족들에게 서프라이즈를 선물했다.

22일 임영웅 공식 유튜브 계정에는 ‘인생, 계획대로 되는 게 하나도 없다. 자고 싶은데 잠도 못 자고 추천 음식점도 못 가고 쇼핑할 것도 없다. 삿포로 2박 3일 vlog’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 임영웅은 바쁜 일정에도 다 함께 여행을 떠난 가족들에게 서프라이즈 선물을 위해 홀로 삿포로를 찾았다.

임영웅은 가족들과 만나기 전까지 숙소에 머물며 타이밍을 조율했다. 잠을 제대로 자지 못한 상태에서도 이벤트를 위해 기다렸다.

이어 가족들이 있는 식당으로 향한 임영웅은 “사실 엄마만 알고 있다. 계속 보고 싶어 하셔서 ‘일본에서 봐’라고 저절로 말했다”고 밝혔다.

임영웅이 예고 없이 식당에 등장하자 가족들은 놀라움과 반가움이 뒤섞인 반응을 보였다. 특히 할머니는 손자의 깜짝 방문에 환한 미소를 지으며 기쁨을 드러냈다.

이어 가족들은 함께 맥주를 마시며 즐거운 식사 시간을 보냈고, 늦음 밤까지 술을 마시며 회포를 풀었다.

임영웅은 다음 날 이른 시간 떠나는 가족들을 배웅하는 모습도 공개했다. 짧은 일정이었지만 가족과의 시간을 우선한 움직임이 브이로그 전체를 채웠다.