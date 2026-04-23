“주주의 실물자산인 공장 멈추겠다는 협박” “파업은 회사와 주주 재산에 직접적 피해” “사측과 잘 협의해 주주 안심하게 해달라”

[헤럴드경제(평택)=박지영 기자] “상한선 없는 성과급을 요구하는 건 악덕 채무업자와 다름없다. 500만 주주의 실물 자산인 공장을 멈추겠다는 협박을 더 이상 두고보지 않겠다.”

23일 오전 경기도 평택 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 삼성전자 소액주주들은 “삼성전자 직원들의 요구가 과도하다”며 목소리를 높였다.

이날 오후 삼성전자 노조 조합원 약4만명이 투명한 성과급 제도와 성과급 상한 폐지를 주장하며 집회를 예고한 가운데 주주들이 맞불 집회에 나선 것이다.

민경권 대한민국 주주운동본부 대표는 노조의 총파업 언급을 강하게 비판했다.

민 대표는 “오늘 집회처럼 노조가 실력 행사로 일방적으로 (요구사안을) 관철하겠다는 것을 보면서 맞대응해야 한다고 생각했다”고 말했다.

민 대표는 “최근 노조는 평택 공장을 멈추겠다는 발언까지 했다”며 “성과급 협상은 노사간 문제일 수 있지만 공장 폐쇄는 차원이 다른 사안이다. 반도체 공장을 멈췄다 다시 살리는 데는 천문학적 비용과 시간이 든다”고 말했다.

그러면서 “공장은 주주가 지분을 가진 실물 자산인데, 이를 멈추는 것은 호황 사이클 속에서 회사와 주주 재산에 직접적 피해를 주는 행위”라며 “사측이 경영을 위임받은 만큼 성과급은 적정선에서 합의하면 된다. 합의가 안 된다고 공장을 멈추겠다는 것은 정당해 보이지 않는다”고 비판했다.

노조의 성과급 상한 폐지 요구에 대해선 “‘버는 만큼 제한없이 내놓으라’는 요구와 같다”며 “악덕 채무업자와 같다”고 질타했다.

이어 “노조가 사측과 잘 협의해서 공장 폐쇄까지 가지 않고 주주들이 안심할 수 있도록 해달라”고 당부했다.

이날 현장에는 민 대표를 비롯해 주주 4명이 참석했다. 소액주주들은 ‘삼성 주주배당 11조, 삼성직원 배당 40조?’라고 적힌 피켓을 들었다.

이어 “미래 투자 포기하는 무도한 성과급 요구, 500만 주주가 거부한다”, “단기적 평화를 위한 노사 짬짬이 합의, 500만 주주가 철저히 감시한다”, “대한민국 자본시장과 삼성전자의 미래 주주들의 힘으로 굳건히 지켜낸다”는 구호를 외쳤다.