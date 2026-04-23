1+1·쿠폰·무료배송 등 혜택 제공 저녁 라이브서 추가 구성

[헤럴드경제=정경수 기자] 자동차용품 업체 불스원이 네이버 공식 스토어를 통해 하루 동안 판매 행사를 진행한다. 온라인 채널을 활용한 판매 확대 움직임의 일환으로 풀이된다.

불스원은 23일 네이버 브랜드데이를 맞아 단독 판매 행사를 연다고 밝혔다. 이번 행사는 하루 동안 진행되며, 주요 제품을 중심으로 다양한 가격 혜택이 적용된다.

행사에서는 일부 인기 제품을 대상으로 1+1 구성과 함께 여러 종류의 할인 쿠폰이 제공된다. 장바구니 쿠폰과 브랜드 쿠폰을 동시에 사용할 수 있으며, 일부 카드 결제 시 추가 할인도 적용된다.

시간대별로 배송 조건을 완화한 상품도 운영된다. 오전 9시부터 오후 6시까지 일정 간격으로 무료 배송이 적용된 상품이 순차적으로 공개될 예정이다.

이날 오후 7시에는 네이버 쇼핑 라이브 방송도 진행된다. 방송 중에는 추가 쿠폰과 적립 혜택이 제공되며, 실시간 참여 이벤트도 함께 운영된다.

최근 유통업계에서는 라이브 커머스와 플랫폼 기반 판매 방식이 확대되는 추세다. 불스원 역시 이번 행사를 통해 온라인 채널에서의 판매 기반을 강화하려는 것으로 보인다.

불스원 관계자는 “이번 네이버 브랜드데이는 단 하루 동안 특가, 쿠폰, 사은품 혜택을 한 번에 만나볼 수 있도록 준비한 특별한 행사”라며 “특히 오후 7시 쇼핑 라이브를 통해 가장 강력한 혜택을 선보일 예정인 만큼 고객 여러분들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.