[헤럴드경제=민성기 기자] 재벌가 전 사위였던 임우재 전 삼성전기 고문의 무속인 연인이 30대 남성의 친할머니 감금 및 폭행 사건의 배후로 지목돼 실형을 살고 있는 것으로 전해졌다.

22일 디스패치 보도에 따르면 지난 2025년 4월 경기도 연천에서 30대 남성 A씨가 자신의 친할머니를 6일 동안 감금하고 폭행한 사건의 이면에 임우재와 무속인 연인의 심리적 지배가 있었던 것으로 드러났다. 현재 A씨는 존속감금치상 등의 혐의로 징역 3년을 선고받고 수감 중이다.

디스패치는 지난 2023년 봄부터 연천에 위치한 A씨 아버지 소유의 농가 컨테이너에 임우재와 무속인이 머물면서 A씨 일가에 접근했다고 전했다. 임우재는 과거 재벌가 사위였다는 배경을 과시하며 일가의 신뢰를 얻었고 무속인은 주식 투자 명목 등으로 A씨 남매에게 금전을 갈취하고 심리적으로 지배한 정황이 파악됐다.

특히 무속인은 A씨에게 별채에 머물던 할머니를 감금하도록 직접 지시하고 할머니를 상대로 흉기 위협과 폭행 등 가혹 행위를 주도한 것으로 전해졌다. 임우재 역시 이 같은 만행을 인지하고도 제지하지 않았으며 오히려 부추겼다는 피해자 할머니의 증언도 보도 내용에 포함됐다.

가까스로 감금에서 탈출한 친할머니의 신고로 경찰 수사가 시작됐지만, 임 전 고문과 연인은 적극적으로 증거 인멸을 시도한 것으로 파악됐다.

무속인은 A씨에게 거짓 진술을 강요했고, 임 전 고문은 A씨 여동생을 숨긴 뒤 가짜 유서를 남기고 허위 실종 신고를 내는 등 수사 혼선을 유도한 혐의를 받았다.

재판 결과 무속인은 특수중감금치상 등의 혐의가 인정돼 징역 6년을 선고 받았다.

임 전 고문은 직접적인 폭행 가담 사실은 드러나지 않아 위계공무집행방해 혐의만 적용돼 징역 1년을 선고 받았다.

이들의 항소심 공판은 오는 23일 열릴 예정이다.