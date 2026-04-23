[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 ‘씨스타’ 멤버 소유가 가수 임영웅과의 과거 불거졌던 열애설에 대해 해명했다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘오키키 ㅇㅋㅋ’에 공개된 ‘이 바닥 소문 퍼지는 과정ㅣ아무튼떠들러왔는데 EP.22 소문’ 영상에서 소유는 임영웅과의 열애설 전말을 털어놨다.

소유는 “공항에서 우연히 만나 인사만 나눈 뒤 각자 일정을 소화했다. 이후 같은 고깃집을 방문하게 됐지만, 이미 공항에서 인사를 나눈 상황이라 괜히 불편할까 봐 따로 인사를 하진 않았다”고 설명했다.

논란의 시작은 식당 측 게시물이었다. 소유는 “사장님이 같은 날 같은 식당에 있었다는 내용을 올리셨는데, 이후 게시물을 수정하거나 삭제하면서 오히려 더 이상하게 보였다. ‘왜 지웠지?’라는 반응이 생기며 일이 커졌다”고 당시 상황을 전했다.

이어 “기사도 엄청 쏟아졌고, 사실 해명을 하고 싶었지만 내 입으로 임영웅 씨 이름을 언급하는 게 조심스러웠다”고 솔직한 심경을 밝혔다.

소유는 “다행히 임영웅 씨가 라이브 방송을 통해 직접 해명해주면서 해프닝으로 마무리됐다”고 덧붙였다.

앞서 두 사람은 2023년 7월 제주도 식당 방문 사진으로 인해 열애설에 휩싸였으나, 양측 소속사는 “동선이 겹친 것일 뿐”이라며 이를 즉각 부인한 바 있다.