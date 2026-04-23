8월까지 삼성전자로지텍과 4800명 규모 운영 대기시간 최소화 목적

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 8월까지 삼성전자로지텍과 함께 에어컨 설치 전담팀 4800명을 운영한다고 23일 밝혔다. 설치 수요가 급증하는 여름철까지 설치 엔지니어 역량을 강화해 소비자 대기시간을 최소화할 계획이다.

무더위 시작이 빨라지고 이에 따라 냉방 수요도 덩달아 증가하면서 전담팀 운영에 나섰다. 이를 통해 소비자가 원하는 시점에 안정적으로 설치 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

이에 더해 설치 품질 향상을 위해 전담팀을 대상으로 에어컨 주요 기능 설정, 스마트싱스 연동 실습, 와이파이·공유기 연결 등 모바일 기기 설정 등 교육도 진행했다.

삼성전자는 고객들이 에어컨을 최적의 상태로 오랫동안 사용할 수 있도록 종합점검·케어, 전문 세척, 무상수리서비스, 재설치 서비스 등을 제공하는 AI 구독클럽도 함께 운영하고 있다.

삼성 인테리어핏 키트를 통해 구축 아파트나 주택에서 천장 단내림 공사 없이 시스템에어컨을 단 하루 만에 시공이 가능한 제품도 출시 중이다.

삼성전자로지텍 관계자는 “이른 무더위로 증가하는 설치 수요에 선제적으로 대응하기 위해 인력과 운영 효율을 동시에 강화했다”며 “고객이 원하는 시점에 불편 없이 에어컨을 사용할 수 있도록 설치 서비스 품질을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 말했다.